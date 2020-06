PSG : Neymar veut retourner au Barça

Six joueurs de la sélection chinoise des moins de 19 ans ont écopé d’une longue suspension pour avoir quitté le lieu d’un stage sans autorisation afin d’aller boire.

La Fédération chinoise de football (CFA) frappe fort. Six joueurs de la sélection U19 ont écopé d’une suspension de six mois pour avoir violé les règles de protection et d'hygiène durant cette crise sanitaire. Dans un communiqué publié samedi, la Fédération dénonce "une grave violation des règles de lutte contre l’épidémie, qui a impacté négativement toute l'équipe". 35 joueurs de moins de 19 ans avaient été convoqués pour un stage à huis clos, du 17 mai au 6 juin à Shanghai. Et six d’entre eux (Tao Qianglong, Liu Zhurun, Peng Hao, Ren Lihao, Han Dong et He Longhai) auraient quitté le camp de base sans autorisation après minuit pour aller boire, rapporte l’agence Xinhua. Des joueurs interdits de sélection jusqu’à fin novembre et qui pourraient également être sanctionnés par leurs clubs respectifs.