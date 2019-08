PSG : Neymar va finalement rester !

D'après L'Equipe, Neymar a indiqué au PSG et au FC Barcelone ce samedi qu’il avait décidé de rester à Paris cette saison. C'est la fin d'un long feuilleton pour l’attaquant brésilien.

Voilà, c’est fini. Après avoir alimenté les spéculations les plus folles pendant tout l’été, Neymar devrait bien rester au PSG. L’Equipe révèle ce samedi que l’entourage de l’attaquant brésilien a fait part aux dirigeants du club de la Capitale et à leurs homologues du FC Barcelone de sa décision de passer la saison à Paris. Ce n’est toutefois pas vraiment son choix. Pour preuve, l’ancien de Santos était même prêt à aligner 20 millions d’euros de sa poche pour faciliter son retour chez les Blaugrana. En effet, c’était la somme qu’il manquait soi-disant pour satisfaire à la contre-proposition du PSG, suite à l’offre barcelonaise transmise cette semaine. Les Catalans avaient offert 130 millions d’euros, les transferts d’Ivan Rakitic et de Jean-Clair Todibo, et le prêt d’Ousmane Dembélé. Mais l’obstination de l’international français à vouloir s’imposer chez le champion d’Espagne en titre et la fermeté de Leonardo depuis l’ouverture des négociations sur ce qu’il attendait d’une éventuelle transaction ont rendu impossible tout accord.Comme l’a expliqué le directeur sportif du PSG vendredi, le FC Barcelone disposait de moyens limités, après avoir anticipé son Mercato en amont. Il avait recruté Frenkie de Jong dès janvier et conclu la venue d’Antoine Griezmann en mai, bien avant que Neymar ne se dévoile sur ses intentions de revenir en Catalogne.Il était bien conscient qu’il serait compliqué d’arriver à convaincre Paris, qui a déboursé 222 millions d’euros pour s’offrir celui qui prétendait alors au titre de troisième meilleur joueur du monde en 2017. Idem pour le Real Madrid, où Neymar était le choix de Florentino Pérez plus que de Zinedine Zidane , et la Juventus Turin, qui a tâté le terrain sans réellement y croire.Maintenant que le natif de Mogi das Cruzes est parti pour rester, il se pose la question de sa réintégration dans le groupe parisien. S’il s’entraîne avec ses partenaires depuis un bon mois, il n’a cette saison pas disputé le moindre match, amical ou officiel. Il paraissait même évident que le centre de gravité du PSG se déplace vers Kylian Mbappé à compter de cette saison. Mais la présence de Neymar va tout bouleverser.Dans le cas contraire, il serait un poids pour le PSG et pourrait pourrir un environnement où les supporters, après l’avoir insulté contre Nîmes (3-0), scruteront forcément son attitude avec attention. Mais maintenant que le feuilleton de son vrai-faux départ est terminé, il est temps de se projeter sur le terrain. Enfin.