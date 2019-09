🔴Officiel - LDC : le TAS a tranché pour la suspension de Neymar !

Buteur pour l'ouverture du score Ă la 15e minute, face Ă Saint-Etienne (2-2), le capitaine toulousain veut jouer tous les coups Ă fond sans se fixer de limite. « On ne veut pas fixer de limite. On a trĂšs bien commencĂ© la saison, mais le plus important sera de bien la terminer », a lancĂ© l'Ivoirien avant d'ajouter : « Tout le monde bosse trĂšs bien, on travaille les uns pour les autres. L’esprit du groupe doit ĂȘtre conservĂ©. C’est quand on va bien qu’on peut ĂȘtre en danger, donc continuons comme ça. Cette annĂ©e, on prend plus de plaisir ». A lire aussi >> Pas de dĂ©part pour Max-Alain Gradel (Toulouse)