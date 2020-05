PSG : Neymar s'entraîne dur

Jacques-Henri Eyraud a tenté de désamorcer la crise au lendemain de l'annonce du départ d'Andoni Zubizarreta de l'OM.

Cela ressemble à une communication de crise. Au lendemain de l’annonce retentissante du départ du directeur sportif Andoni Zubizarreta, Jacques-Henri Eyraud, président délégué de l’Olympique de Marseille, a accordé un entretien à RMC pour faire le point sur les intentions de la direction. Il n’y a esquivé aucun sujet, à commencer par l’actualité la plus chaude.