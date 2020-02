PSG : Neymar se méfie de Sancho

Dans des propos accordés à Sky Sport Allemagne, Neymar confie son admiration pour Jadon Sancho, le milieu de terrain offensif du Borussia Dortmund.

Neymar est excité par le match de mardi prochain

En attendant de pouvoir le faire de nouveau sur le terrain, Neymar s’est exprime dans les médias. Et lors de sa dernière intervention dans la presse,Celui qu’il est appelé à croiser mardi prochain à l’occasion du duel entre le Borussia Dortmund et le PSG en 8es de finale de la Ligue des Champions. Il s’agit de l’ailier anglais Jadon Sancho.Jadon Sancho est particulièrement performant depuis l’entame de la saison en cours, avec un total de 16 buts marqués et 16 passes décisives réussies toutes compétitions confondues. Cela n’a pas échappé à l’attention de l’international brésilien. Dans un entretien accordé à Sky Sport Allemagne,« Jadon est un joueur que j'aime regarder. C'est un professionnel avec beaucoup de qualité. C’est même un footballeur spécial », a confié la star parisienne.Mardi prochain, Jadon Sancho sera certainement l’une des principales menaces pour le PSG. Mais, ça ne sera pas la seule. « Ney » en est parfaitement conscient et il a tenu à prévenir ses troupes : « Le Borussia a beaucoup de bons joueurs qui peuvent la différence ». L’international auriverde a conclu en indiquant ce qu’il attendait de cette future empoignade face aux vice-champions d’Allemagne, donnant ainsi quelques indications concernant ses chances d’être de la partie à Signal Iduna Park. « Ça sera certainement un grand match pour tous ceux qui aiment le football », a-t-il tonné.