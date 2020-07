PSG : Neymar rêve encore du Barça cet été

1) Robert Lewandowski (Bayern Munich/ Bundesliga) – 34 buts (68 points)

2) Ciro Immobile (Lazio/ Serie A) – 29 buts (58 points)

3) Cristiano Ronaldo (Juventus/ Serie A) – 28 buts (56 points)

4) Timo Werner (RB Leipzig/ Bundesliga) – 27 buts (54 points)

5) Erling Haaland (Salzbourg-Dortmund/ Bundesliga) – 29 buts (50 points)

6) Lionel Messi (FC Barcelone/ Liga) – 22 buts (44 points)

7) Jamie Vardy (Leicester/ Premier League) – 22 buts (44 points)

8) Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal/ Premier League) – 20 buts (40 points)

9) Romelu Lukaku (Inter Milan/ Serie A) – 19 buts (38 points)

10) Shon Weissmann (Wolfsberger/ Autriche) – 25 buts (37 points)

Qui succédera à, lauréat la saison écoulée ? De nombreux championnats européens sont sur le point de livrer leur verdict, il est ainsi opportun de relancer le classement duet faire un rappel de ceux qui sont les mieux placés pour remporter ce prestigieux prix individuel. Dans ledu classement figurent de nombreux grands noms mais également un de nos dignes ambassadeurs africains en Europe: le canonnier vedette des Panthères du Gabon et d’Arsenal,. Coup de projecteur :Meilleur artificier de la saison 2019/2020 en Bundesliga avec l’impressionnant total de 34 buts en 31 apparitions (51 buts toutes compétitions confondues), le "serial-buteur" polonais du Bayern Munich a réalisé le meilleur exercice de sa carrière. L'ancien pensionnaire du Borussia Dortmund n'a, de fait, jamais été aussi proche de conquérir le Soulier d'Or. Le buteur de 31 ans est l'artilleur numéro un du géant bavarois et devrait le rester pendant encore quelques années tant il semble avoir la marge sur les autres grands avant-centres évoluant en Europe.Ciro Immobile est irrésistible avec la Lazio Rome depuis plusieurs mois. Même s'il a trouvé le chemin des filets à plusieurs reprises sur pénalties, l'international italien de 30 ans a retrouvé une seconde jeunesse avec les Biancocelesti. Si l'écurie romaine occupe actuellement la troisième place de la Serie A, c'est en grande partie grâce à son buteur vedette qui comptabilise l’impressionnant total de 29 buts en 31 apparitions.Jamais rassasié, Cristiano Ronaldo demeure très attiré par les buts. S'il a connu un passage à vide au cœur de l'automne, CR7 s'est bien réveillé depuis le début de la nouvelle année. La quintuple Ballon d'Or a signé 28 réalisations cette saison en autant de matches. Il faut remonter à 1960 et au légendaire attaquant gallois John Charles pour retrouver un joueur de la Juventus Turin aussi prolifique à ce stade de la saison ! Rien que ça ! >> Juventus : Cristiano Ronaldo, du jamais-vu depuis 1960 ! La Bundesliga a été le premier grand championnat européen à reprendre ses droits après la pandémie du coronavirus et le prodige du RB Leipzig Timo Werner a renoué avec la compétition avec une faim de loup ! L'attaquant de 24 ans a fait parler la poudre à 7 reprises en 9 matches depuis la reprise. Il termine ainsi 2e meilleur buteur de la saison 2019/2020 en Allemagne derrière l’incontournable Robert Lewandowski.A seulement 19 printemps,, inconnu du grand public il y a encore quelques mois, s’impose cette saison comme l’un des buteurs les plus prolifiques en. Après avoir affolé les statistiques en Autriche, le surdoué norvégien a explosé les compteurs en Allemagne sous les couleurs de Dortmund, avec une déroutante régularité. Il a comptabilisé cette saison 29 buts en autant d'apparitions en championnat (13 en Allemagne et 16 en Autriche). Époustouflant !Le capitaine du FC Barcelone a déjà remporté le Soulier d'Or à six reprises (un record). Impressionnant de régularité, "La Pulga" continue de porter le Barça et de multiplier les prestations de grande classe. A bientôt 33 ans, il est en lice pour conquérir un septième sacre.