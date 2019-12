PSG : Neymar récupère un but

Avant le choc face au FC Barcelone, programmé mercredi, le Real Madrid a évité de peu la défaite à Valence grâce à un but de Karim Benzema dans les derniers instants (1-1), dimanche soir. Les deux géants de la Liga sont à égalité.

12eme but pour Benzema

C’est ce qui s’appelle revenir de loin ! Malgré une nette domination territoriale, le Real Madrid n’est pas passé loin de la catastrophe sur la pelouse de Valence. Mais une fois de plus, les Merengue ont pu compter sur leur buteur providentiel pour ramener un point de la cote espagnole et ne pas laisser s’échapper un peu trop le FC Barcelone. En trompant Jaume Domenech au bout du temps additionnel (95eme), Karim Benzema est venu remettre le Real Madrid à égalité tout en haut de la Liga et ainsi offrir un Clasico alléchant mercredi prochain au Camp Nou (21h). Le duel entre les deux mastodontes du championnat espagnol est forcément dans tous les esprits mais il y avait une journée à jouer avant. Samedi, le Barça a été accroché sur la pelouse de la Real Sociedad (2-2) et avait laissé la possibilité au Real de prendre deux points d’avance avant la confrontation directe.A la vue des statistiques (19 tirs à 9), les hommes de Zinedine Zidane auraient pu s’offrir ce matelas avant le déplacement en Catalogne. Beaucoup plus entreprenante, la Casa Blanca a pourtant fait preuve d’un cruel manque d’efficacité devant le but. Il faut dire que Benzema, Modric et compagnie ont longtemps buté sur un Domenech omniprésent. Face à la domination stérile des visiteurs, c’est finalement Valence qui a débloqué la situation par l’intermédiaire de Carlos Soler (78eme). Fort de ce but d’avance, les Valenciens ont cru pouvoir basculer dans le Top 6 de la Liga avec une victoire. Mais à force de pousser, le Real Madrid a trouvé l’ouverture pour égaliser. Après un premier but de Jovic refusé pour hors-jeu, c’est donc Benzema qui a égalisé sur un corner de la dernière chance. Le Français a joué les renards de surface suite à une tête repoussée de Courtois, monté pour l’occasion. Avec ce nouveau but de « KB9 », le Real Madrid limite comme il peut la casse.