PSG : Neymar recadré par Rivaldo

Valentin Rongier, le milieu de terrain de l'Olympique de Marseille, est impressionné par son partenaire Dimitri Payet.

Valentin Rongier impressionné par Dimitri Payet

Dimitri Payet traverse une période faste. Le meneur de jeu de l'Olympique de Marseille empile les buts et les prestations de classe , à l'image de ses deux bijoux inscrits la semaine passée, qui ont permis au club phocéen de forcer les verrous de Saint-Etienne et Toulouse. Conscient de l'impact de l'international français,« Cela change beaucoup de choses de l’avoir avec nous. Il est capable de débloquer une situation dans un match sur une frappe, un dribble, ou un coup de pied arrêté.», a expliqué Rongier en conférence de presse. Ce dernier a par ailleurs abordé le choc à Lille (programmé dimanche à 20h45) avec une grande détermination. « On va à Lille pour gagner, ça, c'est sûr et certain. On a tous le même objectif, et on sait que si on gagne, ce sera vraiment un très bon résultat. Mais si je dis que je ne serais pas content avec un match nul, je serais en train de mentir. Donc je suis quelqu'un d'honnête, et un match nul nous permettrait de maintenir cet écart et pour moi c'est un bon résultat ».