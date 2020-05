PSG : Neymar prêt au bras de fer pour partir ?

Leader du championnat algérien, le CR Belouizdad réclame l'arrêt définitif de la saison 2019-2020 au nom du principe de précaution.

Leader de Ligue 1 algérienne au moment de l'interruption des compétitions,, suspendue pour cause de coronavirus. Le principe de précaution et l'sont invoqués par la formation de la capitale, qui a fait part de sa position aux instances dirigeantes du pays, plutôt favorables à une reprise.entre partenaires et adversaires. Comment organiser d’éventuels déplacements de joueurs et de staffs, même réduits au minimum ? Comment assurer le transport, l’hébergement, la restauration ? », s'interroge Charaf Eddine Amara, le président du CR Belouizdad, dans un communiqué publié samedi.Et le dirigeant de prôner la prudence :, fût-elle réputée parfaite, et il n’en existe pas,. Au vu de ce casse-tête insoluble, des Fédérations, et non des moindres, ont décidé l’arrêt des championnats nationaux et leur clôture à la dernière journée disputée dans son intégralité. La FIFA et l’UEFA pour leur part ont dû reporter des compétitions prestigieuses. Dès lors, le plus sage ne serait-il pas de leur emboiter le pas ? » L'Algérie compte à ce jour 5558 cas de Covid-19, pour 494 décès.