PSG : Neymar mis de côté ?

Le directeur sportif de la Juventus s’est exprimé mercredi sur le cas de son milieu offensif Paulo Dybala, annoncé sur le départ depuis le début du Mercato. Un point a également été fait sur l'éventuel intérêt de la Vieille Dame pour Mauro Icardi, dont l'avenir est toujours aussi incertain du côté de l'Inter Milan.

Paratici : « Icardi ? Nous sommes satisfaits de ce que nous avons »

Il a été associé avec insistance du côté de Manchester United ou encore du Paris Saint-Germain. Mais à la mi-août, Paulo Dybala est toujours un joueur de la Juventus. Et le sera encore la saison prochaine ? Difficile à dire. Mercredi, le directeur sportif de la Vieille Dame s’est toutefois exprimé sur le cas de l’international argentin, en marge de la traditionnelle rencontre entre la Juve et son équipe B : « Dybala est un grand joueur, c’est notre numéro 10, a rappelé Fabio Paratici dans des propos relayés par le Corriere dello Sport. Naturellement, ça peut lui faire plaisir de voir son nom mis en relation avec de grands clubs, mais ça reste notre joueur. Pendant le Mercato, il y a beaucoup de discussions. Nous sommes calmes et confiants. Pour conclure un marché, tout le monde doit être d’accord ».Reste qu’à dix jours de la reprise de la Serie A, le champion d’Italie est toujours à l’affût sur le marché des transferts, après avoir lutté avec l’Inter Milan pour Romelu Lukaku. Paratici a donc naturellement été interrogé sur la situation de Mauro Icardi, lui aussi annoncé sur le départ de l’Inter : « C’est un joueur de l’Inter et je préfère parler de nos joueurs. Nous avons de grands attaquants comme Higuain, Mandzukic, Dybala et Ronaldo. Nous sommes satisfaits de ce que nous avons ». Beaucoup de propos vagues, donc. Et autant d’interrogations, alors qu’un élément comme Mandzukic est convoité, notamment du côté de l’AS Monaco et de l’Allemagne ».