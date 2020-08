PSG : La statistique contrariante de Neymar et Mbappé lors du Final 8, Ligue des Champions : Neymar et Mbappé absents de l'équipe-type, FC Barcelone : Trois nouveaux joueurs poussés vers la sortie... Les immanquables du jour

Neymar + Mbappé lors du Final 8

23 tirs

0 but



— David Wall (@1DavidWall) August 23, 2020



Le Barça va mettre fin au contrat de Luis Suarez dans les prochains jours. Arturo Vidal, Ivan Rakitic et Samuel Umtiti sont aussi priés de quitter le club. pic.twitter.com/9psTOSon3U

— Ballon Rond (@1ballonrond) August 24, 2020



Processus électoral, les réactions de la FIF en réponse au courrier de la FIFA https://t.co/ZwyCj0Ccvbélectoral-les-réactions-de-la-fif-en-réponse-au-courrier-de-la-fifa via @# pic.twitter.com/I8KrK4pQP1

— FIFCI (@FIFCI_tweet) August 23, 2020

Le duo composé de Neymar et Kylian Mbappé a su créer des différences lors du Final 8 de la Ligue des Champions mais s'est montré imprécis au moment de finaliser.Le PSG s'est incliné en finale de la Ligue des Champions, dimanche soir à Lisbonne face au Bayern Munich en raison notamment d'un but inscrit par Kingsley Coman (1-0), qui est devenu le neuvième français à marquer dans la finale de la prestigieuse compétition. Pourtant, les joueurs dirigés par Thomas Tuchel ont su avoir les opportunités afin de faire la différence devant Manuel Neuer. Toutefois, le gardien international allemand a su endiguer toutes les tentatives des parisiens, notamment celles de Neymar et Kylian Mbappé.Au bout du compte, et en dépit des nombreuses différences engendrées par les deux joueurs, une statistique contrariante est apparue, au terme de la finale. Le duo Neymar-Mbappé a tenté 23 tirs lors de ce Final 8, mais n'a pas su marquer le moindre but.Après Luis Suarez, Ronald Koeman, le nouveau boss du FC Barcelone, se serait entretenu avec Ivan Rakitic, Arturo Vidal et Samuel Umtiti. Ils ne feraient plus partie du projet.Le grand ménage se poursuit au FC Barcelone et Ronald Koeman ne fait pas dans la dentelle. Quelques heures après avoir signifié à Luis Suarez qu'il ne comptait plus sur lui, le nouvel homme fort en Catalogne aurait convoqué trois autres joueurs pour leur indiquer la même porte de sortie. Selon AS, les Blaugrana concernés seraient Ivan Rakitic, Arturo Vidal et Samuel Umtiti. Ces derniers auraient été fortement incités à trouver une nouvelle équipe pour l'exercice 2020-21, sous peine de vivre une saison blanche sous l'ère Koeman.Ce lundi, l’UEFA a dévoilé son équipe-type de cette saison de Ligue des Champions. Kylian Mbappé et Neymar n'y figurent pas.Les deux joueurs du PSG n'ont guère brillé en finale de la Ligue des Champions face au Bayern Munich. Et l'UEFA semble être du même avis, puisque les deux attaquants du PSG ne font guère partie du onze type de la compétition, dévoilé ce lundi par l'instance. Le PSG reste cependant très bien représenté, puisque 4 de ses joueurs font partie de cette équipe de rêve. Il s'agit de Marquinhos, Kimpembe, Juan Bernat et Di Maria.La Fédération ivoirienne de football a relancé le processus d'élection de son nouveau président, dont l'un des candidats n'est autre que Didier Drogba.Le processus électoral pour la présidence de la Fédération ivoirienne de football est de nouveau sur les rails. Moins de deux semaines après sa suspension, et après intervention de la FIFA, la commission électorale indépendante retrouve ses prérogatives. Via un communiqué, la FIF a pris acte des recommandations faites par l'instance internationale. Dans un courriel, Zurich avait estimé que « le Comité d'urgence n'[était] pas compétent pour suspendre le processus électoral de la FIF », et que ce dernier devait « reprendre sans délai ». C'est donc chose faite : l'Assemblée générale, prévue le samedi 29 août, a été annulée. Une réunion du comité exécutif a été convoquée le 26. La veille, la commission électorale se sera réunie pour, espère-t-on, arrêter enfin la liste des candidats. Outre Didier Drogba, Idriss Diallo, ancien troisième vice-président de la FIF, soutenu par l'Association des footballeurs, et l'actuel vice-président de la Fédération et président de la Ligue Sory Diabaté ont déjà déposé leur candidature.A lire aussi >> Mercato: Lionel Messi au PSG ? Thomas Tuchel dit oui !