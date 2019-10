🔴 PSG: Vers un incroyable échange Griezmann-Neymar l’été prochain ?

Avec son crâne dĂ©garni, sa moustache finement taillĂ©e et son regard atone, il avait une tĂŞte de vieil Ă©tudiant et pourtant, l’illustre dernier rempart zimbabwĂ©en,est une lĂ©gende. Son look excentrique, son immense talent mais Ă©galement son tempĂ©rament imprĂ©visible ont fait du mythique gardien de Liverpool et des Warriors des annĂ©es 80 une idole enEn effet, et dans l'histoire du football africain, peu de joueurs peuvent se vanter d’avoir le palmarès de l’enfant de(Afrique du Sud). Avec quatorze annĂ©es passĂ©es sur les bords de la, 629 rencontres disputĂ©es sous la prestigieuse tunique rouge, six titres de champion d’Angleterre, trois Coupes d’Angleterre, trois Coupes de la Ligue et un statut de lĂ©gende du cĂ´tĂ© des, le gardien le plus titrĂ© de l'histoire de Liverpool possède un tableau de chasse richement garni. Celui qui a dĂ©fendu les cages dupendant 18 annĂ©es (1980-1998) a indĂ©niablement marquĂ© l’histoire en devenant en 1984 le premier footballeur africain Ă remporter la Ligue des Champions UEFA et ce, au terme d'une finale mĂ©morable face Ă l'. Et quelle finale ! Un partout après les prolongations au Stade Olympique de Rome. Place donc aux tirs au but et c'est lĂ que le fantasquedomine Ă lui seul, au mental, le club de la capitale italienne. On le voit avec son look Ă l’ancienne et sa tenue multicolore, tirer la langue Ă ses adversaires, danser, mettre les mains sur les oreilles comme un gamin. On voit aussi celui qu’on surnomme "le Prince des clowns" faire mine de dĂ©guster les filets de son but, façon spaghettis, juste avant le tir de la super star romaine. RĂ©sultat : L'Italien frappe au-dessus du but, dĂ©contenancĂ©. Le ZimbabwĂ©en n’en reste pas lĂ , le «goal gogol» rĂ©serve son meilleur tour Ă, le quatrième tireur de l’écurie italienne. Ce dernier s’élance, et lĂ , nouvelles facĂ©ties incroyables de Grobbelaar qui se met sur sa ligne de but, les jambes qui flagellent comme s’il Ă©tait Ă©puisĂ©, Ă bout, d'oĂą l'expression de "spaghetti legs". La suite ? Graziani manque Ă son tour complètement son pĂ©nalty etdĂ©croche la Coupe d'Europe grâce aux pitreries de son portier flamboyant !Revenant sur cet Ă©pisode invraisemblable,a expliquĂ© qu’ayant vĂ©cu durant son adolescence la guerre civile dans son pays, le, il ne pouvait pas prendre le foot trop au sĂ©rieux. A lire aussi >> Bruce Grobbelaar : «Je ne sais pas combien de personnes j’ai tuĂ©es !»