PSG - Heures décisives pour Neymar au Barça !

Une carriĂšre de footballeur ne tient parfois qu'Ă un fil et l'illustre canonnier des Eperviers du Togo,en est le parfait exemple. En effet, quatre ans aprĂšs sa naissance, le petitne marche toujours pas. Sa mĂšre,, chercha par tous les moyens une hypothĂ©tique guĂ©rison. MĂ©decins, curĂ©s, marabouts, dĂ©placements chez tous les guĂ©risseurs que comptait le golfe de GuinĂ©e. Rien n'y faisait. DĂ©sespĂ©rĂ©e, la jeune femme se rĂ©solut Ă se tourner vers l'Ă©glise. Sept jours de priĂšre, de pleurs en ne voyant rien arriver, jusqu'au septiĂšme jour. Le jour du miracle. «» a confiĂ© l’ex star des Gunners Ă Arsenal TV en 2009 avant d’ajouter : «»Le « miracle footballistique », comme l'appelle, s'est produit il y a plus de trente ans, et depuis, l’idole des Togolais ne s'est plus arrĂȘtĂ© de taquiner le ballon rond. Aujourd’hui et Ă 35 printemps, l’emblĂ©matique capitaine desest toujours au sommet de son art. L’actuel avant-centre de Kayserispor en Turquie a gravĂ© en lettres d’or son nom dans l’histoire du football africain et mondial grĂące Ă ses prouesses et ses exploits hors-norme. SacrĂ© Ballon d’or africain en, 12e au Ballon d'or FIFA la mĂȘme annĂ©e, meilleur joueur africain BBC de l’annĂ©e en 2007, l’enfant dea tout gagnĂ© et a fait le bonheur des plus grands clubs (Arsenal, Manchester City, Real Madrid, Tottenham). Il a ainsi conquis les cƓurs des fans et honorĂ© le continent africain partout oĂč il est passĂ©. Cela valait vraiment la peine de se dĂ©cider Ă marcher !