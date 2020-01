PSG : Neymar favorable à une prolongation ?

Selon Le Parisien, Neymar ne fermerait pas la porte à une prolongation de contrat avec le PSG.

Neymar « heureux comme jamais depuis très longtemps »

Après un premier épisode digne d'une télénovela brésilienne l'été dernier, le feuilleton Neymar est loin d'être terminé. Depuis le début de saison, la situation sportive de la superstar brésilienne et sa relation avec le public parisien ont quelque peu éclipsé les rumeurs concernant son avenir, au cours d'un exercice 2019-20 qui s'apparente à un tournant dans la carrière de l'attaquant. Mais la presse catalane ne manque jamais l'occasion de rappeler l'hypothèse d'un possible retour à Barcelone en juin prochain. Le principal intéressé, de son côté, reste énigmatique sur le sujet lors de ses rares sorties publiques. Une chose est sûre : depuis son arrivée dans la capitale, Neymar accorde une grande importance à l'environnement et à la réussite sportive de son club. Selon les informations du Parisien, le cheminement de cette saison répondrait aux attentes du numéro 10.Un membre de l'entourage de Neymar assure ainsi dans les colonnes du quotidien que l'international brésilien est « heureux comme jamais depuis très longtemps » à Paris, allant jusqu'à préciser que l'ancien Blaugrana envisagerait même de prolonger son contrat « si le PSG a des résultats et gagne. Parce que Neymar veut gagner ». « Si le PSG veut discuter, on écoutera ce qu'il a à nous dire », déclare également ce proche du dossier. « Au printemps dernier, Neymar était tout proche de prolonger, et c'est le PSG qui l'avait sollicité. Si les dirigeants veulent discuter, ils doivent venir nous voir ». Le message ressemble à un signal du clan du joueur, qui avance un pion auprès de la direction parisienne. Pour rappel, le joueur le plus cher de l'histoire du football est sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu'en juin 2022.