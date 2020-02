PSG : Neymar expulsé

Arsenal, avec notamment un doublé de Pierre-Emerick Aubameyang, a pris la mesure d'Everton (3-2) dimanche, pour le compte de la 27eme journée de Premier League.

Arsenal était mené après seulement quelques secondes de jeu. Suite à un coup franc botté par Sigurdsson, David Luiz manquait son intervention de la tête. Calvert-Lewin terminait avec une volée acrobatique qui faisait mouche pour le 1-0. Les Gunners parvenaient à égaliser sous l'impulsion de leur joueur en forme du moment. En effet, une accélération signée Bukayo SakaLe premier but de Nketiah en Premier League cette saison. 1-1, puis 2-1 six minutes plus tard, quand Luiz lançait Pierre-Emerick Aubameyang qui trompait Jordan Pickford pour donner l'avantage aux Gunners. Des Gunners cependant naïfs en défense, qui permettaient à Richarlison d'égaliser juste avant la pause.Mais Aubameyang allait de nouveau frapper juste après le retour des vestiaires, d'une tête piqué consécutive à un service de Nicolas Pépé. Arsenal faisait alors la course en tête dans un match très rythmé. Nketiah enroulait même du pied droit et trouvait la transversale sur une occasion à trois minutes du terme, mais plus rien n'allait être marqué dans ce match.