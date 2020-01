PSG : Neymar, et de huit

Le départ à Chicago de Robert Beric, l'attaquant slovène des Verts, serait imminent.

Entre Robert Beric et l’AS Saint-Etienne, l’aventure est bouclée. L’attaquant des Verts va quitter le Forez pour rejoindre les Etats-Unis et la MLS,à en croire les informations d’Eurosport. Le média précise qu’un dîner d’au revoir est prévu jeudi soir avec ses partenaires. Arrivé à l’été 2015 du côté de l’ASSE, le Slovène y a inscrit 34 buts et délivré cinq passes décisives en 104 matchs toutes compétitions confondues. Il avait été prêté six mois à Anderlecht en 2017-2018 avant de disputer son record de matchs avec les Verts la saison dernière (23). Jamais considéré comme un titulaire indiscutable et encore peu utilisé depuis la reprise, Beric a toutefois offert le derby aux siens face à Lyon (1-0) le 6 octobre dernier. Son seul but depuis le début de saison.