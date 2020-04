PSG : Neymar donne près de 900 000 euros

C'était le jour où Drogba avait ouvert son compteur but avec la Côte d'Ivoire. Alors qu'il a tout juste commencé à se faire un nom avec Guingamp en Ligue 1, il a planté son premier pion face à la sélection Camerounaise, pour une victoire Ivoirienne sur le score de trois buts à zéro.Les Eléphants de Didier Drogba se sont imposés aux tirs au but (12 à 11) en quart de finale de la CAN 2006 contre le Cameroun, dans le stade du Caire. Drogba et ses coéquipiers étaient alors plus que jamais proche de gagner le trophée mais, ils perdent en finale contre les Pharaons d'Aboutrika.Le premier but de Didier Drogba en phase finale de la Coupe du Monde 2006 ! C'était face à l'Argentine, sans éviter la défaite, dans un groupe de la mort composé également par la Serbie et les Pays-Bas. Dommage que les Eléphants n'ont pas échappé à une élimination au premier tour.Entré en seconde période dans ce match, Drogba marque et permet à la Côte d'Ivoire de se qualifier pour sa troisième Coupe du monde de suite en résistant facilement au Sénégal après leur victoire (3-1) au match aller. C'était son 100e match en sélection.Placé sur le banc de touche par Sabri Lamouchi pour le premier match de la Coupe du monde 2014 au Brésil, il fait son entrée au milieu de la seconde mi-temps et permet à la Côte d'Ivoire de renverser la vapeur et l'emporter (2-1). C'était l'un des derniers matches de DD avec les Eléphants, ou disant ... le dernier ! A lire aussi >> Le onze type de José Mourinho avec Didier Drogba