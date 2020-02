PSG : Neymar, c'est tout pour Mbappé

Manchester City a définitivement abandonné tout espoir de consécration nationale en s’inclinant ce dimanche sur le terrain de Tottenham (0-2). Mourinho a joué un mauvais tour à Guardiola.

Manchester City a laissé passer sa chance

Mourinho renoue avec le succès contre Guardiola

Sauf un incroyable miracle et une remontada comme on n’en a jamais vu dans l’histoire du football, Manchester City ne remportera pas cette année son troisième titre de champion d’Angleterre consécutif.Un revers concédé sur le terrain de Tottenham et au terme d’une rencontre où Sergio Aguero et consorts ont pourtant eu le monopole du cuir et surtout cinq fois plus de frappes que leurs opposants. Mais, et c’est le symbole de leur campagne domestique manquée, cela n’a pas suffi pour obtenir un résultat positif.Les Eastlands ont manqué le coche en première période où malgré une domination outrancière, ils n’ont pas été en mesure de trouver le chemin des filets.À la 39eme minute, Ilkay Gundogan a buté sur Hugo Lloris. Le Français était parti du bon côté et son sauvetage a été un moment clé dans cette rencontre. La confiance ayant alors changé de camp et les visiteurs ont commencé à perdre leur sang-froid.Parmi ceux qui ont manqué de maitrise dans le camp des Sky Blues il y a Oleksandr Zinchenko. L’Ukrainien a récolté de deux jaunes en l’espace de vingt minutes et laissé ses coéquipiers en infériorité numérique.Profitant des espaces laissés derrière par leurs adversaires, les Londoniens ont produit une belle séquence offensive et qui a débouché sur un magnifique enchainement de la nouvelle recrue Steven Bergwijn. Pour sa première apparition en PL, le Néerlandais a fait la différence grâce à une très belle frappe croisée à la hauteur de la surface de réparation (63eme).A 1-0, Tottenham avait fait le plus dur dans cette rencontre. Il ne lui restait plus qu’à gérer son avance.. A peine dix minutes après l’ouverture du score, Son Heung Min claquait un deuxième but sur un tir limpide au ras du poteau suite à un très bon travail de Tanguy Ndombélé. La messe était dite et les Londoniens pouvaient célébrer leur succès de prestige. José Mourinho a dû particulièrement apprécier cette victoire, lui qui n’avait encore gagné aucun de ses matchs face au Top 6 du classement depuis son retour aux affaires. Pour le Portugais, il s’agissait aussi d’un cinquième succès en dix ans face à son grand rival Pep Guardiola.