🔴FLASH - PSG: Neymar au Barça, nouveau revirement de situation !

Cette semaine, l’Olympique Lyonnais s’apprête à disputer la Veolia Cup dans son enceinte du Groupama Stadium. Et comme lors du match Le Havre-PSG du 12 juillet dernier, les rencontres se disputeront devant 5000 personnes. Le club rhodanien annonce même qu’un tirage au sort est possible compte tenu du nombre conséquent d’inscrits. Et bien qu’ils n’aient pas pu assister à la moindre rencontre dans leur virage depuis plus de quatre mois, les membres de l’association Kop Virage Nord (Bad Gones) ne seront pas présents lors de ce tournoi pour encourager l’OL.Dans un communiqué publié sur leur page Facebook, l’association KOP Virage Nord (Bad Gones) indique que les places de ses membres et adhérents seront laissées à ceux qui se sont battus dans les hôpitaux lors de la crise sanitaire. « Il nous semblait logique que le quota de places Kop Virage Nord (Bad Gones) puisse bénéficier à ceux qui, depuis la fin de l’hiver, ont traversé des moments pénibles, fatigants et qui continuent aujourd’hui de combattre le virus, les maladies et l’irrespect d’un certain nombre de Français qui vivent comme si de rien n’était. Ces places seront donc distribuées aux soignants des EHPAD et des centres hospitaliers que nous avons côtoyés pendant le printemps ». Une délégation de l’association de supporters sera tout de même sur place pour représenter les membres « durement touchés » pendant la pandémie.