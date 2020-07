PSG : Neymar au Réal Madrid ? La réponse du club merengue

Saïd Benrahma et sa spéciale ⚽️ pic.twitter.com/il56Ch7ge3 — PAD FOOT 9 (@pad_foot9) July 11, 2020

16ème but de la saison pour Saïd Benrahma, il est intenable 🔥 Merci quand même au gardien 😂pic.twitter.com/FOolnGpliX — Joueurs Algériens 🇩🇿 (@JoueursDZ) July 11, 2020

Kessie's penalty makes it square! 2-2! pic.twitter.com/VVcF64iVWM — Milan Fans Macedonia (@MilanFansMK) July 12, 2020

Plusieurs ambassadeurs africains ont brillé de mille feux ce weekend et ont été décisifs avec leurs clubs.Le Paris Saint Germain (PSG) a disputé aujourd'hui un match amical contre le Havre. Pour son premier match depuis mi-mars, le champion de France s'est régalé. Le PSG s'est imposé 9-0. Idrissa Gana Gueye a participé à ce festival offensif. L'international sénégalais a inscrit le 6e but du club de la capitale française. Le vice champion d'Afrique a profité d'un sauvetage sur sa ligne d'Umut Meras pour pousser le ballon au fond des filets. Visiblement marqué par la mort de George Floyd, le Lion de la Teranga s’est agenouillé et a levé le poing en l’air. Un geste de soutien au mouvement Black Lives Matter...Intenable depuis la reprise, Saïd Benrahma enchaîne les prestations de très haute. L'Algérien a trouvé le chemin des filets à deux reprises face à Derby County 3-1. L'international Algérien a été le grand artisan de la victoire de Brentford contre Derby County à l'occasion de la 43e journée de Championship. Le Fennec a inscrit un doublé dont une magnifique frappe. Benrahma a envoyé un superbe tir enroulé de l'extérieur de la surface sous la lucarne... Un pur régal Le jeune joueur porte ainsi son total à 17 buts, en plus de 9 passes décisives, en 40 rencontres en championnat cette saisonJean-Pierre Nsame is back ! Absent des feuilles de matchs lors des deux dernières sorties de Young Boys à cause d'une suspension, l’attaquant international camerounais a fêté son retour samedi. En déplacement sur les installations du FC Bâle à l’occasion de la 30e journée du championnat suisse, le Lion Indomptable s’est offert un but. Le joueur compte 24 buts cette saison en Raiffeisen Super League. Malgré le but du Lion Indomptable Young Boys s'est incliné 3-2 face au FC Bâle.Middlesbrough a mordu la poussière contre le Fc Bristol City (3-1) dans le cadre de la 43e journée de Championship. Britt Assombalonga, a sauvé l'honneur de son club en marquant l'unique but à la 81e minute. C'est le 9e but de l'international congolais cette saison.Mené 2-1, le Milan AC a su trouver des ressources pour finalement arracher le match nul (2-2) sur la pelouse de Naples à l'occasion de la 32e journée de Serie A. Le club lombard peut remercier son joueur Franck Kessié, auteur du but de l'égalisation à la 73e minute, sur penalty. Il s'agit du 3e but de l'international ivoirien cette saison.A lire aussi >> Juventus Turin : Une star africaine pour épauler Cristiano Ronaldo ?