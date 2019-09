PSG : Navas est arrivé

Il a tout gagné, joué pour les plus grands clubs et honoré le continent africain partout où il est passé. Et pourtant, le légendaire attaquant camerounais,, n’est jamais parvenu à décrocher la prestigieuse récompense de. A lire aussi >> Samuel Eto’o fils, itinéraire d’une légende ! Interrogé sur ce sujet par RFI et Voxafrica , le meilleur numéro 9 de l'histoire du, tout frais retraité du ballon rond, a expliqué que les joueurs africains ne sont pas reconnus à leur juste valeur : «», a déploré celui qui se considère comme le meilleur joueur africain de l’histoire . «» ajoute l’homme aux 118 capes avec les Lions indomptables. L’emblématique canonnier du FC Barcelone et de l’Inter Milan estime toutefois que les torts viennent également des Africains eux-mêmes : «», a regretté l’enfant de. Un message plein de sens…