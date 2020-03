PSG : Navas, 200 000$ pour quitter la France ?

Vinicius Junior, Rodrygo Goes, Eden Hazard... Le Real Madrid a toujours subi des échecs dans ses recrues offensives durant les dernières années, à la recherche d'un successeur à Cristiano Ronaldo. Depuis le départ de ce dernier en Italie, où il s'est engagé avec la Juventus, le club Merengue n'a plus de buteur. Le seul qui tient le coup est Karim Benzema, qui manque de régularité. C'est pour cela que Florentino Perez cherche un nouveau patron pour le secteur offensif. Selon le média espagnol ABC, Haaland, arrivé à Dortmund cet hiver en provenance du RB Salzsburg, espère s'engager avec le géant espagnol dès cet été. Il a marqué 9 buts et a délivré 2 passes décisives, en seulement 8 matches de Bundesliga, depuis avoir rejoint les Jaune et Noir. Des performances qui ont poussé les grands d'Europe à se tourner envers lui. Le journaliste d'ABC, Tomás González Martín, le club de la capitale Espagnole a placé le Norvégien à la tête de ses priorités. Haaland est lui aussi chaud pour rejoindre les Merengues dès l'été 2020. Il dispose d'une clause libératoire de 75 millions d'euros. La relation entre le Real Madrid et le Borussia Dortmund est bonne ce qui peut faciliter le transfert. Les deux présidents des deux clubs entretiennent des bonnes relations également avec comme preuve le transfert d'Achraf Hakimi, qui a été prêté pour deux années au club Allemand. Toutefois, Haaland veut des garanties qu'il sera titularisé par Zinédine Zidane et ne pas être utilisé comme seconde roue. Sinon, il préfère rester à Dortmund jusqu'en 2022 à Dortmund avant de quitter. Tout reste à faire d'ici l'été et si le Real Madrid n'arrive pas à signer le Norvégien, il tournera vers une autre piste qui se nomme Pierre-Emerick Aubameyang. A lire aussi >> Dortmund : Une clause libératoire à 75 millions pour Haaland ?