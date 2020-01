PSG-Monaco (3-3): Les leçons d’un match fou ! (vidéo)

L'occasion pour Pamphile Mihayo de revenir à la performance de son équipe, dans une interview accordée au site officiel du club. « Tactiquement, nous sommes tombés devant une équipe bien alignée avec un bloc bas. Bien avant la mi-temps, IPAMY et ISSAMA ont eu du mal dans leur couloir comme USHINDI aussi à gauche. Après avoir encaissé le but, un sentiment de colère m’a envahi parce que selon le dispositif mis en place, ce but était évitable. » « L’autre problème que nous avons eu, ce sont nos milieux de terrain qui n’arrivaient pas à porter le ballon vers l’avant. MULEKA, pour sa part, n’a pas facilité la tâche à ses coéquipiers en étant disponible dans les 16 mètres ou en proposant des solutions. IPAMY étant un joueur de couloir, il était contraint de jouer balle au pied. Lorsque nous avons remarqué que les couloirs étaient bloqués, j’ai vite pensé aux joueurs qui ont le profil et la capacité de percuter et dribbler. Isaac TSHIBANGU qui revient de maladie n’étant pas sur le banc, Rainford KALABA a fait le boulot. Nous avons vite changé les choses en mettant de l’intensité et de la vitesse du côté gauche angolais avec Chico USHINDI », a-t-il ajouté. Et concernant Trésor Mputu ? « Parlant de la prestation de Trésor MPUTU, sachez que j’ai parlé avec lui samedi matin. Il devait se réconcilier avec le public. Nous avons longuement parlé. Il doit être pardonné et nous lui donnons la chance pour la suite de sa carrière. Il a joué sa partition dans cette rencontre. » A lire aussi >> LDC (J4) : Le TP Mazembe s'impose face à Primeiro de Agosto (2-1) et se qualifie