PSG : Meunier dézingue Leonardo

Le président de la Liga, Javier Tebas, est convaincu que Manchester City n'a pas été propre malgré le blanchiment de la part du TAS.

Jürgen Klopp ont affiché une certaine perplexité face à ce verdict. Qualifié de "jaloux" et d' "expert juridique" par Pep Guardiola, Javier Tebas est lui certain que quelque chose cloche. Dans un entretien accordé à ESPN, le président de la Liga a répondu à l'entraîneur de Manchester City. "Manchester City disputera la Ligue des champions la saison prochaine parce que le TAS n’a pas fait son travail, et non pas parce que City a bien fait les choses.

Tebas remonté contre City



La Liga's Javier Tebas: 'Everyone knows' Manchester City broke FFP rules - via @ESPN App https://t.co/fKL90RYfMK

— Fernando Palomo ESPN (@fernandopalomo) July 15, 2020

De ce que j’ai lu dans la presse, ils ont été sanctionnés parce qu’ils n’ont pas collaboré avec l’UEFA. Pour quelle raison ? City a-t-il caché des documents ? J’aimerais bien voir le jugement final. Le jour où je pourrai le lire, je dirai à Guardiola ce dont je suis convaincu : Manchester City n’a pas fait les choses proprement", a-t-il indiqué. Très remonté, il a également fait preuve d'un discours vif en direction des clubs qui ne respectent pas le fair-play financier. "City n'a pas acheté avec ses propres ressources comme United l'a fait, en injectant l'argent des droits TV ou des sponsors. Ils ont acheté avec des pétro-dollars, l'argent obtenu via le pétrole grâce aux Émirats arabes unis", a expliqué Tebas.



Suspendu des compétitions européennes pour deux ans, Manchester City a été blanchi. Grâce à la décision du Tribunal Arbitral du Sport (TAS), le club citizien pourra en effet disputer la Ligue des Champions la saison prochaine. José Mourinho et