🔴FLASH MERCATO: Une pépite de la Juventus dans le viseur du PSG !

Face à des négociations compliquées avec le Borussia Dortmund dans le dossier de l’attaquant anglais Jadon Sancho, les Red Devils pourraient se tourner vers une nouvelle piste offensive. Selon The Daily Mirror, l’ailier gauche des Lions du Sénégal Ismaïla Sarr aurait été proposé lors des derniers jours à la direction mancuniennne. Sous contrat avec Watford jusqu’en juin 2024, l’attaquant de 22 ans a l’avantage de valoir beaucoup moins d’argent que l’attaquant du BVB sur le marché des transferts. Auteur d’une première saison réussie en Premier League avec cinq buts inscrits et cinq passes décisives offertes en 26 rencontres, Ismaïla Sarr attire les prétendants cet été. Toujours d’après le quotidien anglais, les Reds de Liverpool auraient, eux aussi, coché le nom de l’attaquant des Hornets. Un départ en direction des champions d’Angleterre en titre pourrait être facilité par la proximité entre le joueur et son compatriote, Sadio Mané. >>Convoité notamment par Marseille après son passage réussi à Monaco, l’attaquant international algérien de Leicester City, Islam Sliani, serait également apprécié du côté du LOSC d’après une indiscrétion signée France Football. Selon le magazine, Lille est en quête d’un attaquant supplémentaire depuis le départ de Loïc Rémy et aurait jeté son dévolu sur le Fennec. Un Fennec assez coûteux puisque les dirigeants lillois devront s’acquitter de la somme de 10 millions d’euros pour convaincre leurs homologues anglais de libérer le joueur 32 ans à un an de l’expiration de son bail. À ce prix, le LOSC s’offrirait un buteur international, expérimenté et qui connaît bien la Ligue 1. A lire aussi >> Mercato: Slimani évoque son avenir Sans club depuis quatre ans, l’ancien entraîneur du Paris Saint-Germain a été proposé à la direction catalane lors des derniers jours par le célèbre agent portugais, Jorge Mendes. Selon le quotidien Sport, Laurent Blanc accepterait de signer à Barcelone pour une année seulement. L’idée de n’avoir qu’une seule saison à négocier, dans un premier temps, ne dérangerait pas le coach français. Au vu de la situation de l’équipe catalane en cette fin de saison, la direction serait en quête d’un remplaçant à Quique Setién. Toutefois, les élections prévues à la fin de la saison 2020/2021 pour la présidence du club obligent l’actuel patron du club Josep Maria Bartomeu à ne pas se projeter sur le long terme avec un nouvel entraîneur. Affaire à suivre... A lire aussi >> FC Barcelone: Messi-Setién, le clash ! L’Ajax Amsterdam tient Mohammed Kudus. Le milieu offensif et attaquant international ghanéen, auteur d’une saison canon à Nordsjaelland dans l’élite danoise (9 buts et 1 passe décisive en 21 matchs), a signé un contrat de cinq ans en faveur du club néerlandais. Ce dernier s’attache ainsi les services d’un joueur de 19 ans que beaucoup de formations huppées avaient repéré, en Premier League (Tottenham, Everton), en Serie A (Inter Milan), en Ligue 1 (Lyon, Marseille) ou encore en Bundesliga (Borussia Dortmund, RB Leipzig). Le montant de la transaction est estimé à 9 millions d’euros, hors bonus. A lire aussi >> Mercato: les fans de l'Ajax supplient André Onana de rester Après plusieurs semaines de négociations, le feuilleton Victor Osimhen semble enfin arriver à sa fin. D’après la presse italienne, l’attaquant de 21 ans aurait passé les tests médicaux du club napolitain dans la plus grande discrétion durant le weekend. Les derniers retards enregistrés dans ce dossier sont dûs au changement de représentants du buteur lillois. Les Partenopei, menacés de poursuites judiciaires par les anciens agents du joueur, ont voulu d’abord s’assurer qu’il n’y aura pas de problème à l’avenir. Les Italiens ont renégocié l’ensemble des points du dossier avec les nouveaux représentants. A lire aussi >>