PSG: reprise des négociations avec Thiago Silva ? Le joueur sort du silence !

M.Amine Mougou, président de la commission des compétitions à la FTF a indiqué lundi à On Time Sport que la Tunisie tient à bénéficier de cet honneur. "Déjà, en même temps que le Cameroun, notre pays avait présenté sa candidature, rappelle-t-il. On suppose qu'après le retrait du Cameroun, la Tunisie va prendre le relais". L'affiche des demi-finale est la suivante: Raja (Maroc)-Zamalek (Egypte) et Wydad (Maroc)-Al Ahly (Egypte). Les deux demi-finales et la finale se joueront pour la première fois sur un seul match.