🔴FLASH MERCATO: le PSG fixe sa grande priorité pour cet hiver !

Pourtant, il y a Ă peine quelques jours des lueurs avaient semblĂ©es donner des Ă©claircis dans le club aprĂšs la non moins allĂ©chante signature du protocole d’accord entre les deux parties opposĂ©es, l’enregistrement d’un nouvel Ă©quipementier et l’arrivĂ©e d’un nouveau coach, l’on s’attendait Ă voir un Africa Sport «». Les choses ont une fois de plus mal tournĂ©es entre les deux groupes de dirigeants des Vert et rouge. Une scĂšne digne des grands faits divers a rĂ©veillĂ© les rancƓurs. Les joueurs ont refusĂ© de prendre part Ă la sĂ©ance d’entrainement du jour. Cet boycotte a Ă©tĂ© motivĂ© par le rĂ©current problĂšme de salaires impayĂ©s. Joueurs et dirigeants n’ont pas trouvĂ© un terrain d’entente. Dans la foulĂ©e, les deux camps de dirigeants se sont jeter la pierre en cherchant Ă fuir, chacun, la responsabilitĂ© de ce gros manquement. Dans des Ă©changes informels, il y aurait eu des Ă©clats de voix entre Alexis Vagba, PrĂ©sident du Conseil d’Administration et Saki Gutembert, reprĂ©sentant de Bahi Antoine PrĂ©sident de la section football. ScĂšne qui s’est dĂ©roulĂ©e devant la plupart des joueurs.ReprĂ©sentant du prĂ©sident de la section football, Saki Gutembert affirme que le PCA tente de ternir l’image de Bahi Antoine devant les joueurs. « Aujourd’hui, c’est Vagba le vrai problĂšme. Au lieu de chercher Ă trouver une solution Ă cette grĂšve, il a plutĂŽt tentĂ© d’accuser Bahi devant les joueurs. Il fait de la manipulation. Si nous en sommes lĂ c’est bien Ă cause de sa mauvaise gestion. S’il aime l’Africa Sports, qu’il arrĂȘte ses manigances » indique-t-il dans les colonnes du quotidien Supersport. Pour lui Bahi Antoine est celui qui tente de redonner des couleurs au club vert et rouge. « Bahi Antoine a pris l’équipe en charge et a tout payĂ© depuis le mois de Mars sans une aide extĂ©rieure » a poursuivi le reprĂ©sentant de Bahi.De l’autre cĂŽtĂ©, dans le camp Vagba, l’on pointe du doigt le camp Bahi. En effet, selon le quotidien Matin, pour eux (NDLR : camp Vagba) tout va bien hormis le fait que les joueurs sĂ©lectionnĂ©s par le prĂ©sident de la section football refusent de s’entrainer pour salaire impayĂ©. « Ce sont les joueurs du camp Bahi qui parlent de quatre mois de salaires impayĂ©s et qui refusent de s’entrainer. Le PrĂ©sident Vagba est allĂ© juste Ă©changer avec eux pour trouver une solution. C’est lĂ que Saki s’est opposĂ© et s’est mis Ă insulter Vagba devant tout le monde. On ne pouvait pas accepter cela. C’est l’Africa Sports qu’ils sont en train d’humilier chaque jour. » indique le quotidien Jusqu’à quand cette guerre va-t-elle continuer ? Rappelons que l’Africa Sports d’Abidjan a enregistrĂ© seulement deux matches nuls et un revers en trois journĂ©es et ne compte que deux petits points.