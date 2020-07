PSG : Mbappé va-t-il prolonger ?

Raphaël Varane réagit à la polémique de la VAR

Âgé de 85 ans, Jacky Charlton, frère aîné de Bobby et lui aussi vainqueur de la Coupe du monde 1966, est décédé vendredi en Angleterre.

Jacky Charlton est mort. Le frère de Bobby Charlton, Jacky, également champion du monde en 1966 avec l'Angleterre, est décédé vendredi à l'âge de 85 ans https://t.co/7L6Rtly8hg pic.twitter.com/5D1BxZY7cB — L'ÉQUIPE (@lequipe) July 11, 2020

🚨 Ibrahima Conté, joueur de Niort, arrêté par la police ce matin pendant l'entraînement !https://t.co/tfP0yUoZEI — beIN SPORTS (@beinsports_FR) July 11, 2020

Liverpool concède le nul face à Burnley et s'éloigne des records https://t.co/fPIgzr4WrA — France Football (@francefootball) July 11, 2020

Sans dévoiler ni son identité, ni le nom du club pour lequel il évolue, un joueur de Premier League s’est exprimé dans le tabloïd britannique The Sun pour y faire son coming-out.

Premier League star says 'I'm gay but I'm afraid to come out' in open letter https://t.co/rGUzQhkflR — Sun Sport (@SunSport) July 10, 2020

Alors que le Real Madrid a de nouveau bénéficié d'un penalty contre Alaves, Raphaël Varane a défendu son club, que certains estiment favorisé : "Nous ne contrôlons pas la VAR". Le défenseur français de l’équipe, a été questionné à propos de l’arbitrage. L’ancien Lensois s’est vite braqué et a clamé que si son équipe se retrouve aussi bien placée pour remporter le titre c’est grâce à son seul mérite et non pas à la faveur d’une quelconque intervention extérieure. « Les bruits extérieurs n'ont pas d'importance pour nous. Nous nous concentrons sur la victoire et sur le fait de tout donner sur le terrain, a-t-il affirmé à Movistar. Nous ne contrôlons pas le VAR, nous contrôlons l'effort et l'attitude que nous montrons sur le terrain. » >> Real Madrid : Varane et les penaltys Il était l’un des vainqueurs de la seule Coupe du monde remportée par l’Angleterre, en 1966. Jacky Charlton est décédé vendredi, à l’âge de 85 ans. Frère aîné du légendaire Bobby Charlton (82 ans), il souffrait de lymphomes, un cancer du système immunitaire. "Jack est mort en paix ce dimanche. Il était chez lui à Northumberland, avec sa famille à ses côtés. En plus d’être un ami pour beaucoup, il était un mari, un père, un grand-père et un arrière-grand-père très aimé. Nous ne pouvons exprimer à quel point nous sommes fiers de la vie extraordinaire qu’il a menée, et le plaisir qu’il a pu amener à tant de gens dans différents pays. Sa disparition va laisser un grand vide dans nos vies mais nous le remercions de tous les souvenirs heureux qu’il nous laisse", a communiqué sa famille. >> Angleterre : Jacky Charlton est décédé Une scène très inhabituelle s’est nouée en début de week-end. Un joueur du club a ainsi été arrêté samedi en fin de matinée par la police alors que la formation était à l’entraînement, sous les ordres de Sébastien Desabre, nouvel entraîneur qui a pris la suite de Franck Passi. Un événement intervenu avant 11 heures d’après France Bleu Poitou qui a appris l’information de source policière. Interpellé sur la pelouse, ce joueur des Chamois aurait été menotté puis emmené par les policiers présents ce samedi matin.>> Niort : Un joueur interpellé par la police durant l’entraînement Pour la première fois de la saison en Premier League, Liverpool n'a pas quitté la pelouse d'Anfield avec la victoire. Les Reds ont été accrochés par Burnley (1-1) pour le compte de la 35eme journée. Liverpool est déjà sacré en Premier League, mais les hommes de Klopp veulent décrocher la mythique des barres des 100 points acquis en Championnat. Lors de la réception de Burnley, le club de la Mersey a contraint au partage des points 1-1. Les Reds auraient pu prétendre à mieux au vu de leur domination pendant la majeure partie du match.>> Premier League (J35) : Burnley réussit l'exploit d'accrocher Liverpool à Anfield Malgré l’anonymat de l’intéressé, c’est une déclaration qui va faire grand bruit en Premier League. Dans une lettre ouverte adressée au tabloïd britannique The Sun, un joueur de Premier League a fait son coming-out mais ce dernier n’a pas voulu que son identité soit dévoilée. « Je suis gay. Simplement l'écrire, est déjà une grosse étape pour moi, assure ce joueur dans le document publié par The Sun. Mais seulement des membres de ma famille et un petit groupe de mes amis le savent. Je ne me sens pas prêt à le partager avec mon équipe ou mon entraîneur. C'est dur. »