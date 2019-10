PSG : Mbappé pas vraiment remis ?

Présent en zone mixte après la victoire contre l'Inter Milan (2-1), Lionel Messi a déclaré qu'il n'y avait aucun problème entre Antoine Griezmann et lui.

Messi : « Griezmann ? La relation est bonne avec tout le monde »

Mercredi soir, au Camp Nou, c’est Luis Suarez qui a endossé le costume de sauveur du FC Barcelone, inscrivant un doublé pour renverser un Inter Milan devant au score dès la troisième minute de jeu. Une volée somptueuse puis un bel enchaînement ont fait vibrer le club catalan. Mais, comme ce sera le cas toute la saison, Antoine Griezmann et Lionel Messi - alignés d'entrée - ont encore été scrutés de près. Et à l’issue de la rencontre,: « Évidemment, nous n'avons aucun problème, nous apprenons à nous lâcher ensemble », a-t-il expliqué devant les journalistes, dans des propos relayés par l’AFP.Puis la Pulga est vite passée à autre chose, recentrant le sujet sur le collectif : «. Nous étions conscients de ne pas vivre notre meilleur moment et nous avions besoin de cette victoire (contre l'Inter) pour lancer les choses, a-t-il développé. À partir de maintenant, il faut monter en puissance, nous venons de gagner des matches importants et nous espérons que cette dynamique continue ». Interrogé sur ses échanges avec la star barcelonaise la veille, en conférence de presse, Griezmann avait également tenté de rassurer… à sa manière : « Lionel ne parle pas beaucoup, moi non plus, c’est donc difficile de se parler. On a pris quelques matés, on est sur la bonne voie ». Et tout sera évidemment plus facile avec de bons résultats. Pas vraiment convaincante depuis le début de saison, la formation d'Ernesto Valverde visera toutfois un quatrième succès de rang contre le FC Séville, dimanche (21h00).