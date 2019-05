PSG - Mbappé, la quête du Soulier d'Or ! (vidéo)

A la tête de la sélection de la République Démocratique du Congo depuis l’été 2014,, loué par ses protégés pour son charisme, a permis auxde remporter le Championnat d’Afrique des Nations (CHAN) début. A l’hiver, il avait également conduit laà la troisième place de laentandis qu'enses hommes ont atteint les quarts de finale au. Cette année, loin de refuser le costume de prétendant au sacre, le sélectionneur au regard perçant est conscient que son équipe sera très attendue en. Considérés comme des outsiders très sérieux, lesauront en effet des arguments à faire valoir lors de cette 32ème édition de la Coupe d'Afrique des Nations . "Nous avons progressé de façon régulière pendant ces 5 dernières années. Il y a eu une nette amélioration dans tous les domaines importants, et cette année en Egypte il faudrait gagner pour démontrer nos progrès" a déclaré fifa.com avant d’ajouter : "Nous ne mentons pas aux joueurs. Ils savent que tout n’est pas parfait, que ce n’est pas aussi bien organisé qu’avec leurs clubs, en Europe. Mais nous pouvons leur apporter quelque chose de différent. L’équipe nationale est désormais plus compétitive et attrayante. Maintenant à nous de travailler dur et de donner le meilleur de nous-mêmes afin d'atteindre nos objectifs et pourquoi pas détrôner le Cameroun" affirme le technicien de 57 ans. Placés dans lel’une des poules les plus relevées de la compétition, les partenaires dedevront cravacher dès la phase de groupes face à l', pays-hôte, ainsi que l'et le. A lire aussi >> CAN 2019, Groupe A: deux ogres et deux victimes ? Voici le programme complet des rencontres >> Coupe d'Afrique des Nations 2019 : le calendrier complet