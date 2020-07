🔴FLASH - PSG: La prolongation de Kylian Mbappé se précise !

Le PSG écoutera des offres pour Neymar cet été !

[#Mercato🔁] 🔴 Si une offre volumineuse se présentait pour Neymar, le PSG l’examinerait. (L’Equipe) pic.twitter.com/IA6s4sxQZ0 — Footballogue⭐️⭐️ (@Footballogue) July 12, 2020

Victor Osimhen à Naples, ça se précise !

Antonio Conte veut attirer N'Golo Kanté à l'Inter

Antonio Conte veut retrouver N'Golo Kanté https://t.co/3VwUgH6jOn — Foot Mercato (@footmercato) July 12, 2020

Sergio Agüero devrait prolonger du côté de Manchester City

Manchester City souhaiterait prolonger d'une saison supplémentaire le contrat de Sergio Agüero, soit jusqu'en juin 2023. (Mirror) L'argentin aurait alors 35 ans. pic.twitter.com/cSngyadU24 — BeFoot (@_BeFoot) July 12, 2020

Kimpembe rempile au PSG jusqu’en 2024

Un futur en Rouge & Bleu pour un vrai enfant du club ❤️💙 ✍️ #Kimpembe2024 pic.twitter.com/TxlAxuEMRQ — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) July 11, 2020

Courtisé depuis quelques années par son ancien club, le FC Barcelone, la superstar auriverde du PSG, Neymar Jr, continue de faire l’objet de nombreuses rumeurs dans la presse catalane. Et si les conditions d’un transfert pour cet été sont loin d’être réunies, selon l’Equipe, la direction du club de la capitale aurait décidé d’étudier toutes les offres "volumineuses" qui arriveraient lors des prochaines semaines pour l’ancien catalan. Le feuilleton Neymar pourrait donc repartir de plus belle avec une nouvelle saison après avoir été annoncé proche des Blaugrana l’été dernier. Sous contrat avec les Champions de France en titre jusqu’en juin 2022, l’attaquant de la Seleção pourrait soit décider de prolonger son aventure au sein de l’équipe de Ligue 1 avec un nouveau contrat ou bien quitter le club l’année prochaine. Ce serait d’ailleurs les deux options qu’envisage le directeur sportif Leonardo toujours selon le média sportif. A lire aussi >> PSG : prolongation de Mbappé ? De nouvelles précisions sont tombées ! Le Napoli serait en pourparlers avec la pépite des Super Eagles du Nigeria et du LOSC, Victor Osimhen, depuis plusieurs semaines. Selon Calciomercato, le buteur de 21 ans serait impatient de rejoindre les Partenopei. Le média italien affirme en effet que les 48 prochaines heures seront décisives pour les parties prenantes et ajoute que le président napolitain Aurelio De Laurentiis souhaite conclure l’accord rapidement pour un transfert qui se pourrait se réaliser aux alentours de 80 millions d’euros. Affaire à suivre... A lire aussi >> Mercato: Koulibaly devrait rester à Naples Ayant eu sous ses ordres N'Golo Kanté pendant deux saisons chez les Blues de Chelsea, le technicien italien Antonio Conte connaît parfaitement les capacités du milieu de terrain franco-malien. Selon le quotidien sportif La Gazzetta dello Sport, le coach de l'Inter Milan aurait désormais inclus le nom de l’ancien des Foxes dans sa short-list pour ce mercato d’été. Après avoir demandé des garanties aux Nerazzurri concernant le recrutement, l’ancien sélectionneur de l’Italie pourrait faire pression afin de s’offrir les services du meilleur joueur de la Premier League 2016-2017. En quête de nouveaux renforts et à la recherche d’un rajeunissement de l’équipe, Chelsea cherche à récupérer des liquidités afin de poursuivre son recrutement et un départ de Kanté pourrait rapporter très gros. Avec une valeur marchande estimée à près de 80 millions d’euros par les sites spécialisés, l’originaire de Bamako ferait partie de la liste des joueurs à vendre selon The Times.Après neuf saisons passées chez les Citizens, l’avant-centre argentin devrait recevoir dans les prochains jours une offre de prolongation de la direction mancunienne. Selon le média anglais The Mirror, les Skyblues envisagent de prolonger l’aventure du buteur expérimenté d’une année supplémentaire, il serait désormais lié au club jusqu’en 2023.Pur produit de la formation du PSG, le défenseur franco-congolais Presnel Kimpembe a décidé de parapher un nouveau contrat avec Paris. La direction du club francilien a annoncé dans un récent tweet que le champion du monde français est désormais lié au club de la Capitale jusqu’en 2024. L'originaire de Kinshasa a signé pour une saison supplémentaire. A lire aussi >> PSG : Kimpembe honoré de « s’inscrire dans la durée »