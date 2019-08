PSG : Mbappé, Cavani, Herrera... le point médical du club

Point médical.

Ainsi, Thilo Kehrer voit une « bonne évolution de sa cheville après les 3 semaines de cicatrisation. » Le défenseur va débuter son « processus de réathlétisation. » De son côté, Julian Draxler, touché à la voûte plantaire, « continue ses soins et son travail spécifique ». Un point sera fait après la trêve internationale. Ander Herrera, lui, devrait reprendre l’entraînement collectif pendant la trêve, sa blessure au mollet gauche a bien évolué. Abdou Diallo a débuté un « protocole de commotion cérébrale », indique également le club parisien. Enfin, Kylian Mbappé et Edinson Cavani « débutent leur protocole de soins au Club. »Le FC Barcelone ne lâche pas Neymar et multiplie les offensives pour l'arracher du PSG ces dernières heures. Le club catalan est revenu à la charge avec une nouvelle offre alléchante pour convaincre le club de la capitale française de lui céder le Brésilien.Le champion d'Espagne a offert 125 M€ + Ivan Rakitic + le prêt d'Ousmane Dembélé. Mais visiblement, les Franciliens viennent de rembarrer les Culés selon la presse française.Alors qu’une offre de 170 M€ + un joueur avait été évoquée, le FC Barcelone a finalement proposé un chèque de 125 M€ + Ivan Rakitic + le prêt d’un an d’Ousmane Dembélé. Une nouvelle approche qui n’a pas manqué de faire parler. En effet, si Thomas Tuchel et le Paris Saint-Germain semblaient ouverts à un tel deal, les postures de Rakitic et de son coéquipier français restaient à définir.A lire aussi >> DERNIÈRE MINUTE : le PSG donne sa réponse au Barça pour Neymar !