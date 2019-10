🔴 PSG - DERNIÈRE MINUTE: Inquiétude pour Mbappé et bras de fer avec les Bleus !

L’équipe nationale de football du Cameroun est entrĂ©e en stage Ă Tunis ce lundi. Les Lions Indomptables prĂ©parent le match amical qui va les opposer Ă la Tunisie le 12 octobre prochain Ă RadĂšs. Et alors que les joueurs de Toni Conceiçao regagnent progressivement le lieu du regroupement Ă l’hĂŽtel Ramada Plaza, l’infirmerie elle, ne dĂ©semplie pas. AprĂšs Tristan DingomĂš et StĂ©phane Bahoken, blessĂ©s et officiellement dĂ©clarĂ©s forfaits pour ce choc, le doute plane sur les cas d’Eric-Maxim Choupo-Moting et de Nicolas Moumi Ngamaleu. Les deux pensionnaires du Paris Saint-Germain (France) et de Young Biys (Suisse) sont prĂ©sents avec le groupe Ă Tunis. Mais n’ont pas encore toutes les assurances que leur santĂ© puisse leur permettre d’ĂȘtre aptes Ă jouer ce match. « Choupo-Moting et Moumi Ngamaleu sont venus faire constater leur Ă©tat de santĂ© par le mĂ©decin de l’équipe nationale », indique une source au sein de l’équipe. Ce n’est qu’aprĂšs vĂ©rification du mĂ©decin que les deux joueurs seront fixĂ©s.