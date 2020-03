PSG : Luyindula préfère Cavani à Icardi

Comme nous l’annoncions, Nicolas Nkoulou a bel et bien donné son accord pour un retour en sélection nationale du Cameroun. A l’écart de la tanière depuis le lendemain du sacre à la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2017, le défenseur camerounais du FC Torino va fêter son retour chez les Lions Indomptables lors des 3et 4journées des éliminatoires de la CAN 2021. L’ex-joueur de l’Olympique de Marseille fait partie des 33 présélectionnés en vue de la double confrontation entre le Cameroun et le Mozambique, prévue les 26 et 30 mars prochains.Onana Onana André - Ajax Amsterdam (Pays Bas) Ondoa Ebogo Joseph Fabrice - Kv Ostende (Belgique) Haschou Kerrido - Cl Kamsar (Guinée Conakry) Epane Lytizi - Stade Renard (Cameroun)Nyom Allan - Getafe (Espange) Fai Collins Ngoran - Standard Liege (Belgique) Onguene Jerome Junior - Salzbourg (Autriche) Moukouri Harold - Middlesbrough (Angleterre) Ngadeu Ngadjui Michael - La Gantoise (Belgique) Nkoulou Nicolas - Torino (Italie) Dawa Tchakonte Joyskim - Fk Marioupol (Ukraine) Oyongo Bitolo Ambroise - Montpellier (France) Castelletto Jean Charles - Brest (France) Ngouyamsa Ahmad - Dijon (France) Ngah Fabrice Raja - Casablanca (Maroc)Bambock Franck - Maritimo (Portugal) Kunde Malong Pierre - Mainz (Allemagne) Zambo Anguissa André Frank - Villareal (Espagne) Olinga Fabrice - Mouscron (Belgique) Djoum Gilles Arnaud - Al Read (Arabie Saoudite) Eteki Brice Yan - Granada (Espagne) Oum Gouet Samuel - Altach (Autriche) Onana Jean - Lille (France)Toko Ekambi Karl - Lyon (France) Ganago Ignatius – OGC Nice (France) Bassogog Christian – Henan Njianye (Chine) Choupo Moting Eric Maxim - PSG (France) Aboubakar Vincent - Porto (Portugal) Bahoken Stéphane - SCO Angers (France) John Mary - Shenzhen (Chine) Nsame Jean Pierre - Young Boys (Suisse) Aboubakari Sidikki - Union De Douala (Cameroun) Moumi Ngamaleu Nicolas - Young Boys (Suisse)