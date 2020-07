PSG : L'ouverture du score de Neymar

Dans un match globalement équilibré, l'AC Milan et l'Atalanta Bergame se sont quittés sur un score de parité.



L'Atalanta Bergame devient le 1er club à inscrire 96 buts sur une saison en @SerieA depuis la Juventus Turin en 1951/52(98 réalisations). #MilanAtalanta

Zapata répond à la merveille de Calhanoglu

La rencontre entre l'AC Milan et l'Atalanta Bergame, ce vendredi soir mettait aux prises les deux équipes les plus en formes en Italie, depuis la reprise du championnat (8 victoires sur les 10 derniers matches disputés). Hors course pour la prochaine Ligue des champions, Milan est assuré de se qualifier pour le tour préliminaire de la Ligue Europa. L'Atalanta, elle, pouvait espérer mettre la pression sur la Juventus Turin dans le cadre du Scudetto, à 3 journées du terme de la Serie A. C'est le club lombard qui a ouvert la marque assez rapidement par un coup-franc superbe de Calhanoglu (13ème). Sur le côté gauche, le joueur a enroulé sa balle de façon fouettée pour trouver la lucarne opposée.Quelques minutes plus tard, à la 25ème, l'Atalanta a eu l'occasion de revenir au score sur un penalty en sa faveur. Après visionnage du VAR, Lucas Biglia a été sanctionné pour une faute de main ; mais Malinovskyi a vu sa frappe repoussée par Donnarumma d'une parade ferme. Moins de 10 minutes plus tard, Duvan Zapata n'a pas manqué son occasion de tromper la garde du jeune gardien italien; consécutivement à un tir dévié de Freuler, l'attaquant a conclu d'un tir croisé du gauche pour marquer son 18ème but de la saison en championnat. Dos à dos à la pause, les deux équipes n'ont pas été en mesure de hausser le rythme lors du second acte, qui n'a pas eu de véritable occasion, hormis un tir sur le poteau de Bonaventura (74ème), après un contre mené par Leao. Sur un centre venu de la gauche, Zlatan Ibrahimovic s'est écroulé après un contact avec Djimsiti, mais il n'a pas eu droit au penalty qu'il a réclamé (88ème).Au classement, Milan manque l'occasion de passer provisoirement devant la Roma ; l'Atalanta, elle pourrait perdre sa place de dauphin de la Juve, et même sur le podium, au profit de l'Inter Milan et la Lazio Rome.