PSG : L'étonnante relation entre Kylian Mbappé et Lionel Messi

Dans un entretien accordé à France Football, Kylian Mbappé a évoqué Lionel Messi. Le joueur du PSG sait que l'Argentin le surveille.



Une immense fierté de pouvoir remporter ce trophée de meilleur joueur français de l’année pour la seconde fois consécutive. Un grand merci à à tous pour votre soutien.

Mbappé : "Les gens pensent que Kylian a changé. Mais c'est faux. (...) Désormais, c'est à moi que l'on donne la balle et je prends davantage ma chance car j'ai prouvé. (...) La perception du gars obnubilé par le but qui se moque de tout ce qui se passe autour est fausse." (FF)

Participera ? Participera pas ? Kylian Mbappé a clarifié sa position par rapport aux JO 2020 dans un entretien au magazine France Football. Il précise que tout ne dépend pas de lui : « La participation aux JO, je ne maîtrise pas tout. On va bientôt en parler avec Leo (Leonardo). Didier Deschamps a été catégorique : ce ne sera jamais au détriment de l'Euro. Je l'ai rassuré en lui disant que je voulais aussi disputer l'Euro. “Dans ces conditions, à toi de voir avec ceux que ça regarde.” Et si je n'arrive pas à y aller en 2020, il me restera 2024, à Paris en plus, parce que j'aimerais vraiment faire au moins une fois les JO dans ma carrière" », a expliqué l'attaquant parisien.L'international français a développé un partenariat très fructueux avec Neymar cette saison et Mbappé a voulu revenir sur les rumeurs de rivalité entre lui et le joueur brésilien : « Quand je suis arrivé à Paris, il n'y avait pas de débat. C'était lui (Neymar) la superstar, que j'étais venu un peu épauler, aider. Il se blesse, rate sa Coupe du monde et moi je la gagne. Et là, commencent à sortir des histoires sur notre prétendue rivalité, sur ma volonté de prendre sa place. J'ai été bouleversé d'entendre tout ça.pour lui dire : “Tu as peut-être raté ta Coupe du monde... Et tant mieux pour nous. Mais, ici, t'inquiète pas, je ne marcherai pas sur tes plates-bandes. Je vais « jouer » le Ballon d'Or France Foot cette année car tu n'es pas dans la course, mais je t'assure que je ne veux pas prendre ta place, tu peux la garder. Je suis toujours là pour t'aider ».Mbappé a livré une belle anecdote sur Lionel Messi et la course au Soulier d'Or : « En fin de saison dernière, plutôt que de me mettre la tête sous le pelouse et d'attendre tranquillement la fin de la saison, moi j'ai essayé de me dépasser. Je me suis alors aperçu que je pouvais essayer d'aller chercher ce titre de meilleur buteur européen. Mais, en face, il y avait un client, Messi. J'en mettais deux, il en mettait trois ; j'en mettais trois, il en mettait quatre ! C'était tellement dingue que j'en ai parlé avec Ousmane Dembélé. “Ce n'est pas possible, il le fait exprès ? Il regarde le nombre de buts que je marque ?».