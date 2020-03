PSG : Les supporters se mobilisent

Sadio Mané (Sénégal-Liverpool)

Voici les joueurs qui se sont illustrés :Mené 1-0 dès la 9minute par Bournmouth, Liverpool s'en est remis à Sadio Mané pour inverser la tendance et l’emporter 2-1. L’international a été le grand artisan de cette victoire en inscrivant un but et délivrant une passe décisive. Le lion de la Teranga compte 14 buts en 26 matchs de Premier League.Denis Bouanga a sauvé l’AS Saint Etienne face à Bordeaux à l’occasion de la 28journée de Ligue 1. D'une superbe tête plongeante, l’international gabonais a permis aux Stéphanois de ne pas concéder une nouvelle défaite à domicile. Le joueur de 25 ans a marqué le but de l'égalisation. Il s’agit de son 10buts cette saison avec les Verts.Achraf Hakimi a été décisif cette semaine avec le Borussia Dortmund. Buteur, l’international marocain a offert la victoire au BvB face au Borussia Mönchengladbach (2-1) dans le cadre de la 25e journée de Bundesliga. Le Lion de l’Atlas porte ainsi son total de buts à 3 en championnat allemnd.Kasımpaşa a atomisé Kayserispor 5-1 à l’occasion de la 25journée de Süper Lig. Bengali-Fodé Koïta a participé à ce festival offensif, en inscrivant le premier but de la rencontre à la 6minute. C’est la 5réalisation de l’attaquant guinéen cette saison.Diatta Krepin a contribué à la victoire du Club Bruges KV face au Cercle Bruges 2-1 lors de la 29journée du championnat Belge. Le Sénégalais a inscrit le 2buts de son club. En 22 matchs de Jupiler Pro League, le joueur de 21 ans a marqué 6 buts.Boubacar Samassekou a aidé le Horoya AC à se qualifier pour le dernier carré de la Coupe de la CAF en s’imposant face à Enyimba 2-0 en quarts de finale retour. Le Malien a inscrit le deuxième but du club guinéen.Le PC Porto a été contraint au partage des points contre Rio Ave 1-1 dans le cadre de la 24journée du championnat portugais. Un point acquis grâce à Chancel Mbemba. Le défenseur central international congolais a inscrit l’unique but des Dragões. C’est le premier but du joueur de 25 ans en Primeira Liga.A l’occasion d’un match amical, Young Boys a disposé de Kriens 5-1. Jean-Pierre Nsamé a inscrit le 3but de son club. Auteur d’une excellente saison avec Young Boys, compte 18 buts et 2 passes décisives cette saison en championnat suisse. A lire aussi >> Buteurs africains en Europe : Mbokani et Nsamé mènent la danse