PSG : Les adieux de Thiago Silva

Secoué par l'annonce du départ de Lionel Messi, Josep Maria Bartomeu, le président du FC Barcelone, est dans le collimateur des socios. Il ne digère pas le comportement de Messi et exigerait qu'il donne des explications en public.

Une explication en public exigée par Bartomeu

La longue et belle histoire d'amour entre Lionel Messi et le FC Barcelone est en passe de se terminer en vilain divorce. L'annonce du départ du meilleur joueur du monde est vécue comme une onde de choc en Catalogne dont ils seront nombreux à subir les conséquences. En première ligne, on retrouve celui qui était sensé insuffler une nouvelle dynamique à ce mariage, Josep Maria Bartomeu. Mais, force est de constater que l'actuel président du Barça depuis janvier 2014 a plutôt ravivé certaines braises et mis le feu aux poudres sur la maison blaugrana. Fortement ciblé par Lionel Messi qui lui reproche un certain nombre de mauvaises décisions, le dirigeant catalan n'a pas du tout apprécié le comportement de La Pulga et n'a pas l'intention de l'aider à quitter son club formateur où il est arrivé à 13 ans. Le quotidien espagnol AS précise même que Josep Maria Bartomeu sera intransigeant sur ce dossier et qu'il n'aurait pas l'intention de faciliter les échanges avec le sextuple vainqueur du Ballon d'Or.Vexé par les conditions dans lesquelles Messi a demandé son transfert, probablement à Manchester City pour y retrouver Pep Guardiola, le président du Barça exigerait, toujours selon AS, que La Pulga s'explique en public, face aux socios sur les raisons de son départ. Pour Bartomeu, l'Argentin est responsable du séisme qu'il vient de provoquer à tous les étages du club catalan et qu'il doit en assumer les conséquences. Le FC Barcelone et surtout son dirigeant, n'aura pas du tout apprécié l'utilisation par le clan Messi, du "burofax" pour exprimer ses velléités de départ. Ce terme ne désigne pas un simple fax mais une version instantanée d'un courrier recommandé qui est beaucoup utilisé en droit pour sa valeur et son authenticité. Autrement dit, Lionel Messi ne bluffe pas ou plus. Une nouvelle bataille juridique s'apprête à être lancée entre les experts des deux camps au sujet du contrat de l'Argentin. L'attaquant souhaite résilier son bail grâce à une clause qui l'y autorise tant est si bien qu'elle soit toujours valide. Un fait que réfute le Barça qui s'appuie sur l'expiration du délais. Le clan du joueur devrait lui, utiliser le contexte du Covid-19 pour étayer sa stratégie et obtenir satisfaction. Personne ne sait qui de Messi ou du Barça s'en sortira le mieux, mais si le divorce est à la hauteur de la longue histoire qui les lit, nul doute qu'il sera lui aussi, explosif.