PSG : Le transfert de Neymar vers des conséquences en Italie

D’après la presse italienne, l’éventuel transfert de Neymar en Espagne pourrait avoir un effet conséquent sur la Serie A autour du trio formé par la Juventus Turin, l’Inter Milan et l’AS Rome.

Dybala remplaçant de Neymar

Un jeu de chaises musicales en Italie

Neymar, Neymar et encore du Neymar. Depuis le début de l’été et l’ouverture du marché des transferts, le Brésilien rythme presque à lui seul le Mercato estival 2019. Deux ans après son arrivée au PSG, le meneur de jeu a fait part de son désir de retrouver la Liga et le FC Barcelone. Si un retour en Catalogne est loin d’être gagné à la vue des relations entre le PSG et le Barça, le Real Madrid est entré dans la danse et représente une belle porte de sortie. Samedi,sans donner le nom du club en question.Il n’en fallait pas plus pour mettre à feux et à sang la presse espagnole. Seulement le cas Neymar risque d’avoir des conséquences sur l’ensemble de l’Europe et plus précisément en Italie, si l’on en croit La Gazzetta dello Sport. Dans son édition du jour, le quotidien transalpin assure qu’un départ du Brésilien, que ce soit au Real Madrid ou au Barça, va avoir un effet domino. En gros,Délesté de sa star capricieuse, le PSG va devoir lui trouver un remplaçant et avec la manne financière reçue du transfert, Paulo Dybala représente l’objectif n°1.Des prises de contacts ont déjà eu lieu avec les représentants de l’Argentin avec une offre de 60 millions d'euros et ce dernier ne serait pas contre le fait de rejoindre la Capitale, après avoir repoussé les avances de Manchester United et Tottenham., placardisé à l’Inter Milan et qui a vu Romelu Lukaku prendre le numéro 9 en débarquant chez les Nerazzurri. De quoi pousser un peu plus dehors Gonzalo Higuain. Malgré son désir de rester dans le Piémont, « Pipita » n’est plus en odeur de sainteté et l’AS Roma pourrait bien en profiter, elle qui veut se débarrasser d’Edin Dzeko.Le PSG et Neymar ont entre les mains les clés de leur avenir mais aussi des cadors italiens.