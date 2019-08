PSG : Le Real Madrid propose 120 millions d’euros et Modric pour Neymar

Selon Sport, le Real Madrid aurait proposé 120 millions d’euros et Luka Modric au PSG pour le transfert de Neymar.

Le PSG préfère le Real au Barça pour Neymar

Neymar finalement ouvert au Real ?

Depuis le début, le feuilleton Neymar est focalisé sur le FC Barcelone et sur un possible retour au sein du club catalan, privilégiée par le joueur en cas de départ du PSG. Mais rien ne dit que le dossier le plus brûlant de l’été sur le marché des transferts se terminera ainsi. En pâmoison devant l’international brésilien depuis des années, Florentino Pérez a visiblement senti que le moment était venu de s’incruster dans l’affaire pour empocher la mise. A en croire les informations de Sport, le président du Real Madrid, qui fait de la signature de Neymar une affaire personnelle en dépit des réserves de Zinedine Zidane, dont la priorité était Paul Pogba a formulé une première offre au PSG. Elle inclut 120 millions d’euros et Luka Modric, le Ballon d’Or en titre. A l’ancien de Santos, le club merengue propose un contrat de cinq ans avec le même salaire qu’à Paris, autour de 40 millions d’euros nets par an.Si le deal ne répond pas tout à fait aux exigences initiales du PSG, qui espérait récupérer au moins sa mise de départ et les 222 millions d’euros investis en 2017 pour lever la clause libératoire, tout en écartant un possible échange pour privilégier du cash, il pourrait séduire le champion de France en titre. En particulier dans la perspective de s’attacher les services de Modric, qui aura toutefois 34 ans en septembre prochain. Cette offensive du Real s’inscrit néanmoins dans une tendance lourde. Le PSG, qui a proposé Neymar sans succès à la Juventus Turin et à Manchester United, toujours selon Sport, préférerait le vendre à la Maison blanche, avec qui il entretient d’excellentes relations, plutôt que de le renvoyer à Barcelone. Quitte à faire des concessions sur la construction de la transaction et/ou sur le montant réclamé ? La suite le dira.Sport indique que les 24 prochaines heures pourraient être décisives, le Barça comptant sur le désir jusque-là affiché par Neymar de revenir au Camp Nou pour faire capoter l’affaire avec le Real et gagner du temps. Il aimerait même que le joueur s’exprime publiquement pour clarifier sa position et faire baisser les enchères. En l’état, les Blaugrana restent dans l’incapacité financière de formuler une offre digne de ce nom pour rapatrier le natif de Mogi das Cruzes. Face à cette situation bloquée, Neymar pourrait s’ouvrir à un transfert à Madrid, tant il désire quitter Paris, comme l’a confirmé ESPN. Le média soufflait aussi que le Real allait en faire sa nouvelle priorité, faute d’avoir trouvé un terrain d’entente avec Manchester United pour Pogba. Ce qui confirme qu’à ce stade, c’est le recordman de victoires en Ligue des Champions qui semble en pole sur le dossier Neymar.