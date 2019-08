PSG : le Real Madrid offrirait Vinicius Junior pour Neymar !

Sa qualité de dribble et ses prouesses techniques hors-normes ont fait le bonheur des esthètes du beau jeu et ont donné le tournis aux défenseurs qui croisaient son chemin. Né le 14 août 1973 à Enugu au, le fantasque maître à jouer des Super Eagles,, savait tout faire sur le rectangle vert : dribbler, accélérer, marquer, tirer de loin et même porter l’estocade sur coup de pied arrêté. Le Nigérian au sourire quasi permanent et au déconcertant style chaloupé avait surtout la capacité d’inventer des gestes plus insensés les uns que les autres en plein match. Si pour certains, ces excentricités étaient réservées au futsal, «» a, lui, toujours su les adapter à son jeu et surtout en faire une force. Sa rapidité d’exécution a rendu fous les défenseurs les plus expérimentés. Impossible pour eux d’anticiper le moindre geste de l’emblématique numéro 10 nigérian tellement sa vivacité et sa créativité étaient extraordinaires. Passements de jambes, ‘elastico’, coups de sombrero, jonglages, talonnades, bicyclettes, tout y passait chez ce génie du ballon rond. « Plus qu'un footballeur, Jay-Jay Okocha est un artiste. Il est indéniablement le plus grand joueur africain qui ait jamais existé par son talent », affirmait l’illustre El-Hadji Diouf à l’égard de son ancien partenaire à. A lire aussi >> Okocha révèle le nom du meilleur joueur qu’il a côtoyé Adulé par tout un pays et idolâtré par tout un Continent,a également régalé les supporters de clubs par où il était passé en Europe. De l’en passant par le Fenerbahçe d’Istanbul, leou encore Bolton, lea éclaboussé de son talent et de son génie toutes les pelouses mondiales qu’il a foulées. Champion d’Afrique 1994, huitième de finaliste des Mondiaux 1994 et 1998 et vice-champion d’Afrique 2000,participa également au triomphe historique de sa sélection lors des Jeux Olympiques d’Atlanta en 1996 face à l’, aux côtés deset. Aurait-il pu faire encore mieux ? Poser la question, c’est déjà un peu y répondre. En effet, l’homme aux 87 capes avec le Nigeria n’aura jamais réussi à devenir en club, où son palmarès est curieusement vierge, l’égal de la légende qu’il fut en sélection. Il restera malgré tout l’un des symboles de la virtuosité technique africaine et certainement l’un des plus grands joueurs qu’ait enfanté le Continent-mère.