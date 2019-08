🔴PSG: Le Real Madrid devance le Barça dans la course pour Neymar !

Actuellement 17eme de Ligue 1 avec un point au compteur aprÚs deux journées, l'OM version Villas-Boas souffre grandement en ce début de saison.

Gourcuff a trouvé cet OM « conforme »

« Une évolution dans le jeu » ?

Ce lundi matin, au rĂ©veil, les Marseillais espĂšrent entrevoir les rayons du soleil pour dĂ©marrer la semaine du bon pied. Car la derniĂšre s’est mal terminĂ©e. La faute Ă l’OM, encore. Une semaine aprĂšs leur dĂ©faite inaugurale contre Reims (0-2), les hommes d’AndrĂ© Villas-Boas n’ont ramenĂ© qu’un point de leur voyage Ă Nantes samedi (0-0) au terme d’une nouvelle prestation insipide. Deux journĂ©es, ce n’est rien Ă l’échelle d’une saison. La raison devrait inviter Ă la prudence dans les analyses. Ne pas trop vite tout brĂ»ler. Pourtant, dĂ©jĂ , on se demande si cet OM-lĂ ne va pas droit dans le mur. Le mĂȘme dans lequel s’est fracassĂ© Rudi Garcia la saison derniĂšre.L’ambiance au VĂ©lodrome est dĂ©jĂ hostile (principalement envers la direction), beaucoup de cadres ne sont toujours pas au niveau, et les finances empĂȘchent le club phocĂ©en d’ajuster son effectif dans la derniĂšre ligne droite du Mercato. Il y a bien Valentin Rongier qui pourrait arriver avant le 2 septembre, mais ce n’est pas faire injure au milieu nantais de dire qu’il ne changera pas Ă lui tout seul le visage de cette Ă©quipe. Samedi, Ă la Beaujoire, seuls Steve Mandanda et Alvaro Gonzalez ont su tirer leur Ă©pingle du jeu, ainsi que Dimitri Payet dans une moindre mesure. Les autres ont galĂ©rĂ©, et certains se sont vraiment pris les pieds dans le tapis, Ă l’instar de Dario Benedetto, Bouna Sarr, Luiz Gustavo ou encore Boubacar Kamara.Comme contre Reims, l’animation offensive a Ă©tĂ© dĂ©faillante et les milieux ont semblĂ© Ă cĂŽtĂ© de leurs pompes. InterrogĂ© sur le niveau affichĂ© par l’OM contre Nantes, Christian Gourcuff a trouvĂ© son adversaire « conforme Ă ce qu’il avait vu contre Reims ». Et pourtant, cĂŽtĂ© olympien, on a vu une progression en une semaine. « C’était beaucoup mieux », a mĂȘme osĂ© Dimitri Payet au micro de Canal+ aprĂšs le match. « Je trouve qu’on Ă©tait bien en premiĂšre pĂ©riode. On a bien dĂ©fendu, on est allĂ© dans leur surface de rĂ©paration et on a eu des situations. Il a juste manquĂ© la derniĂšre passe. Il aurait Ă©tĂ© juste qu’on mĂšne au score », a rĂ©agi AndrĂ© Villas-Boas en confĂ©rence de presse samedi soir. Le Portugais, qui a quand mĂȘme concĂ©dĂ© que le vent avait tournĂ© Ă l’heure de jeu et que Steve Mandanda avait « sauvĂ© » le point du nul.InterrogĂ© en zone mixte, le gardien de l’OM paraissait plus lucide et ne cachait pas les difficultĂ©s de ses coĂ©quipiers face Ă Nantes, comme face Ă Reims une semaine plus tĂŽt. « On sait que ça va ĂȘtre une saison compliquĂ©e. On sort d'une saison trĂšs dĂ©licate. On a des difficultĂ©s, mais on reste solidaire et on continue d'avancer. Le championnat est encore long », a tentĂ© de rassurer l’ancien Havrais. AndrĂ© Villas-Boas, qui a vu « une Ă©volution dans le jeu » entre les deux premiĂšres journĂ©es, doit maintenant compter sur un coup de pouce du destin (le retour de Florian Thauvin ?) pour lancer la saison marseillaise. « La nouvelle mĂ©thode du coach est apprĂ©ciĂ©e au sein du groupe, prĂ©vient Mandanda. Je suis persuadĂ© qu'avec le temps et l'enchainement des matchs ça va payer et on aura de meilleurs rĂ©sultats. » Ce sera ça, ou le mur.