PSG : Le prix de Neymar fixé à 180 millions d’euros par la FIFA pour l’été prochain ?

Deux nuls (0-0) et une victoire (0-1). Le bilan de la sélection nationale de football du Cameroun depuis l’arrivée de Toni Conceiçao sur le banc est peu reluisant. La raison ? Le sélectionneur des Lions Indomptables la connait : la bande à Eric-Maxim Choupo-Moting manque d’efficacité. Conscient des insuffisances que connait son groupe, le technicien portugais va se lancer à la recherche des joueurs plus performants, capable de rendre son équipe plus conquérante. Toni Conceiçao se donne trois pour remplir cette mission. « Par rapport au travail qui va être fait maintenant jusqu’au mois de mars, il n’y aura pas d’entrainement sur le terrain parce que les joueurs devraient être dans leurs clubs », a indiqué l’entraîneur après la victoire du Cameroun au Rwanda (0-1) dimanche soir. « On va analyser et observer plusieurs joueurs. Tous les joueurs camerounais qu’il y a partout dans le monde vont être observés. On les observe parce qu’il peut avoir des joueurs qui peuvent apporter à la sélection ce qu’elle n’a pas. C’est un travail qui demande du temps. Ca va donc être ça le travail au cours des trois prochains mois. Analyser et observer et préparer l’équipe pour le mois de mars tout simplement », dit-il encore. Et d’ajouter : « par la suite, il faut créer un bon groupe. La compétition est trop importante, il faut qu’on soit apte pour la compétition. Avant la phase finale, il faut qu’on ait le meilleur groupe possible ».