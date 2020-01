PSG : Le groupe face à Saint-Etienne

Neymar et Kylian Mbappé figurent bien dans l'effectif de Thomas Tuchel, pour le quart de finale de Coupe de la Ligue face à l'ASSE mercredi soir.

Mbappé-Neymar pressentis, une défense centrale encore remaniée

Kylian Mbappé et Neymar devraient bien retrouver les pelouses ce mercredi soir, pour la réception de l'AS Saint-Etienne en quart de finale de la Coupe de la Ligue. Ménagées pour le premier match de l'année face à Linas-Montlhéry dimanche soir (victoire 6-0), les deux superstars du Paris Saint-Germain ont bien été convoquées pour cette rencontre face aux Verts. L'alléchante perspective de voir les quatre hommes forts de l'attaque parisienne ce mercredi soir (21h05) prend forme avec les présences dans le groupe de Mauro Icardi et Angel Di Maria. Edinson Cavani, auteur d'un doublé dimanche, est également convoqué, tout comme les milieux Marco Verratti et Idrissa Gueye.Outre les retours de Mbappé et Neymar, Thomas Tuchel avait fait le point sur les absences, en conférence de presse, mardi après-midi. Le technicien allemand avait annoncé les forfaits de Thiago Silva, Abdou Diallo et Presnel Kimpembe. Sans trois de ses défenseurs centraux, le PSG devrait aligner une charnière centrale composée de Marquinhos (de retour) et Thilo Kehrer, déjà titulaire il y a trois jours. « Il y a plusieurs aspects à prendre en compte. Pour demain (aujourd'hui, ndlr), on va changer beaucoup. Et après, on décidera pour les autres rencontres », avait confié Tuchel.