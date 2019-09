PSG: le coup de gueule de Luis Fernandez !

FERNANDEZ : « ZAGRE, ON REPARLERA DE SES QUALITÉS »

Sa mission a été brève, mais Luis Fernandez y a mis la passion qu’on lui connait. Il n’y a qu’à voir la colère avec laquelle s’exprime l’ancien directeur sportif du centre de formation du PSG quand nos confrères du Parisien l’interrogent sur les nombreux départs de jeunes formés au club lors du Mercato., peste l’ancien coach aujourd’hui consultant à la télévision. « Je suis un peu triste, parce que quand on regarde les autres grands clubs, ils font de la formation. Zidane a prêté Reguilon, il ne l’a pas vendu. Et quand Marco Llorente est vendu, c’est pour 30 millions d’euros. »Pour Luis Fernandez, le PSG se sert de son centre de formation pour rentrer dans les clous du fair-lay financier. Mais à outrance.Je ne sais pas quel est le but de cette politique. (Arthur) Zagre (ndlr : vendu à Monaco), on aura l’occasion de reparler de ses qualités dans le futur. Les jeunes, on s’en débarrasse », regrette Luis Fernandez dans les colonnes du Parisien.Pour ce dernier, avec des éléments comme Mike Maignan, Jonathan Ikoné, Fodé Ballo-Touré, partis sans avoir leur chance dans la Capitale, le PSG pourrait aligner une équipe séduisante au plus haut niveau européen.On verra bien les conséquences. La réserve a été supprimée pour des raisons que je n’ai pas comprises.Je suis parti il y a un petit moment parce que je n’étais pas d’accord avec Antero Henrique. Ensuite, cet été, Leonardo m’a appelé et m’a dit qu’il n’y avait pas de place pour moi. Je vois que c’est pour avoir le terrain un peu plus libre », estime Luis Fernandez.Ce dernier confie avoir voulu placer des anciens joueurs du PSG au centre de formation. Il cite Grégory Paisley et Fabrice Abriel. Mais seul Vincent Guérin est venu. Et le champion d’Europe 1984 a même fini par partir…