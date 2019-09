PSG : Le club est mieux armé pour Verratti

En conférence de presse avant d'affronter le Real Madrid, Marco Verratti a notamment déclaré trouver le PSG mieux armé pour la Ligue des Champions.



🎙 Marco Verratti : « Nous sommes heureux de débuter au Parc devant nos supporters, face à ce grand club qu'est le Real Madrid. Ce sera important de bien démarrer la compétition. »#PSGlive pic.twitter.com/CMn2CSSc2c

« Neymar va tout faire pour qu’on puisse fêter tous ensemble »

« Je ne veux pas avoir des regrets comme la saison dernière »

Avoir des joueurs comme ça sur le terrain, ça fait un peu la différence. Ils sortent toutes leurs qualités dans les grands matchs. Ils sont très importants pour nous et ont déjà une grande expérience dans cette compétition. On n’est pas contents de ne pas les avoir, mais l’effectif est très grand. On a d’autres joueurs qui sont très performants. On espère faire un grand match.Je pense. Je n’ai pas peur de le dire. On a fait un très Mercato, on a choisi des joueurs dont on avait besoin. Des joueurs avec une grande expérience sont arrivés, comme Keylor. Ça ne veut pas dire qu’on va gagner la Ligue des Champions avant même qu’elle ait commencé. On est encore déçus de l’élimination contre Manchester et on va tout faire pour aller le plus loin possible. C’est magnifique de trouver cette compétition.On est très sereins dans le vestiaire, on s’entraîne avec le sourire. On va enchaîner des matchs tous les trois jours. Manchester, c’est oublié. Ça restera dans nos têtes, mais on doit apprendre beaucoup, ne pas refaire les erreurs. C’était un match particulier. Il suffit de petites choses pour changer le résultat. On doit chercher à mettre tous les petits épisodes (sic) de notre côté. Il faut être disponible pour les coéquipiers, aider tout le monde.Je suis toujours un peu stressé pendant le Mercato, parce que je ne veux pas perdre les meilleurs joueurs. On a besoin de Neymar ou Kylian, qui sont un peu au-dessus de tout le monde. Avec les blessures et des choses extra-sportives qui l’ont déstabilisé, ça te met le doute dans la tête, tu veux changer pour voir ce qui ne va pas. Je l’ai vu comme toujours, avec le sourire. Il aime ce sport et le démontre tous les jours à l’entraînement. Il va beaucoup nous aider. On a la chance de l’avoir à Paris, on doit en profiter. Les supporters sont restés mal pour ça, on les comprend. Neymar va tout faire pour qu’on puisse fêter tous ensemble à la fin de la saison. Après les moments difficiles de la vie, il y a toujours un jour joli.Neymar, c’est bien de l’avoir sur le terrain. C’est un joueur du PSG. Il sait qu’il doit faire une saison incroyable. Jamais il ne sert à rien, il donne toujours tout pour l’équipe. Parfois ça arrive aussi dans une famille d’avoir des moments difficiles. Neymar va donner 110%. Les supporters, s’ils voient un joueur qui se donne à fond, tout le monde peut avoir une deuxième chance. Il va tout donner, il sait qu’il a fait des petites erreurs, que le club et les supporters ont pris à cœur ça.Tout le monde ici est content de voir un match entre le PSG et le Real. Ce sont des matchs très intéressants. C’est une légende de cette Ligue des Champions. Le Real part favori chaque année. Même quand il est moins bien en championnat, il est toujours à fond dans cette compétition. On est contents de repartir ici au parc des Princes, devant nos supporters. J’espère qu’on va gagner. C’est seulement le premier match du groupe, ce n’est pas décisif, mais c’est important pour la suite.Je ne pense pas qu’on peut dire qu’on est favoris. On n’a jamais réussi à aller en demi-finale. Mais on a un bon effectif. Je joue toujours pour gagner quand je suis sur le terrain. On a des grands joueurs, Neymar est resté, c’est la recrue la plus importante de ce Mercato, il peut nous aider beaucoup dans ces matchs. Il y a des équipes qui sont meilleures, qui ont plus d’expérience. On donnera tout. Si on doit sortir contre plus forts que nous, on se fera une raison. Mais je ne veux pas avoir des regrets comme la saison dernière.