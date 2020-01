PSG, le club de football à la plus grande croissance de la décennie

D’après le célèbre magazine Forbes, le club champion de France est celui qui a connu la progression financière la plus notable de ces dix dernières années.

Le PSG devrait poursuivre sa progression

Le PSG n’est pas encore le plus grand club d’Europe, ni le plus riche. Mais il y a des chiffres et des évolutions à travers lesquels le club de la capitale française a de quoi générer de l’envie chez bien des concurrents. Comme la croissance financière réussie sur la dernière décennie, soit à peu près depuis l’arrivée à ses commandes du QSI. C’est simple ; dans ce domaine-là, personne ne fait mieux que les Parisiens dans le monde du football.Tous sports confondus, seule la franchise de NBA Golden State Warriors a connu une ascension plus significative (+ 1011%).Nul doute que les moyens mis par les responsables qataris sont pour beaucoup dans l’essor qu’a connu le PSG. Mais, il n’y a pas que cela.comme la présence systématique en huitièmes de finale de la Ligue des Champions ou les nombreux trophées acquis sur la scène nationale. D’autre part, la marque PSG a aussi gagné en popularité partout à travers le monde. Les Franciliens ont donc grandi et n’ont certainement pas fini de le faire. Le Barça, le Real ou les cadors de la Premier League, qui présentent toujours une surface financière supérieure en valeur absolue, n’ont qu’à bien se tenir.