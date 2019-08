PSG - La vie sans Cavani et Mbappé (vidéo)

🔵🔴 Anssumane Fati is the 2nd youngest player to play for Barcelona in Liga history 👍#UCL pic.twitter.com/pb1MiarzkI — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 26 août 2019

Adoubé par Messi

Né à Bissau mais courtisé par… l’Espagne !

L’tient sa nouvelle pépite ! Il est Bissau-Guinéen, il évolue au poste d'ailier et il fêtera ses dix-sept ans le 31 octobre prochain. Mais l'enfant de(16 ans et 298 jours), n’a même pas eu besoin d’atteindre cet âge pour faire ses débuts enavec le. Entré en jeu à la 78eme minute de la partie face au(5-2), le très précoce ailier gauche bissau-guinéen est devenu le weekend écoulé le deuxième joueur le plus jeune de l’histoire duà évoluer dans l’élite espagnole. Seul l'illustre, un très lointain prédécesseur, avait fait plus précoce en 1941 (16 ans et 280 jours).Après avoir appris sa convocation dans le groupe à la veille de cette rencontre de la 2eme journée, l’adolescent, arrivé au club lorsqu’il avait dix ans, a surpris son monde. «, a ainsi déclaré son père,, à Carrusel.» Et pourtant, non seulement le fiston était présent sur le banc, mais il eut aussi droit à son baptême professionnel sur la pelouse du Camp Nou:, a réagi l’intéressé, très ému. A lire aussi >> FC Barcelone : le geste touchant de Messi pour Anssumane Fati Provocateur, véloce, percutant, le produit de lane s’est pas contenté de faire nombre ; l’une de ses actions n’était d’ailleurs pas loin de se terminer par un but (87eme).», a estimé son coéquipier, sous le charme.Si beaucoup d’amateurs du football africain et espagnol le découvrent et le découvriront encore dans les prochaines semaines, les spécialistes le connaissent déjà. Débarqué àenen provenance de, le natif deest passé par toutes les catégories du club catalan et fait partie actuellement de l’équipe, entrainée par l’ancien gardien,. Après un brillant exercice, notamment ene (la Ligue des champions des jeunes) avec 4 buts et 3 passes décisives en 9 matchs, le surdoué bissau-guinéen a été mis à disposition de la réserve dulors de la pré-saison et participe actuellement aux entraînements avec lesd’. Le coach des "Blaugrana", privé de plusieurs éléments de son effectif dimanche (dont Messi, Suarez et Dembélé), a alors décidé de faire appel aux services du joyau africain, lors de cette deuxième journée de championnat au. Et lui a offert du temps de jeu ! Après la rencontre, le jeunea même eu droit aux félicitations du capitaine,Sur Instagram, "La Pulga" a rendu hommage à la grande première de l'adolescent de 16 ans: "", a écrit le numéro 10 du Barça pour illustrer une photo où il offre une belle accolade àIl convient de rappeler que le jeunené et grandi à, pourrait toutefois vêtir dans quelques années le maillot de la! En effet, et selon les médias ibères, la pépite africaine ne laisse pas indifférent la Fédération espagnole qui étudierait sérieusement la possibilité d’en faire unà l’horizon de la Coupe du Monde 2022. Les instances dirigeantes du football espagnol, suivent attentivement de nombreux jeunes talents susceptibles de représenter laeten fait logiquement partie. La(FFGB) se doit ainsi de réagir rapidement afin de couper court à toutes ces spéculations et amener ainsi le jeuneà opter pour la nation de ses parents.