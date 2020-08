PSG : La statistique contrariante de Neymar et Mbappé lors du Final 8

Le duo composé de Neymar et Kylian Mbappé a su créer des différences lors du Final 8 de la Ligue des Champions mais s'est montré imprécis au moment de finaliser.



Neymar + Mbappé lors du Final 8

23 tirs

0 but



Mbappé et Neymar félicitent le Bayern Munich

23 tirs



Perder faz parte do esporte, tentamos de tudo, lutamos até o final. Obrigado pelo apoio e carinho de cada um de vocês 🙏🏽 e PARABÉNS ao BAYER 👏🏽

Déçu de ne pas conclure cette année avec la plus belle des récompenses mais la vie est faite ainsi.On s’est battu de toutes nos forces. Félicitations au Bayern", a expliqué Mbappé sur son compte Twitter. Neymar, lui, a aussi montré son fair-play : "Perdre fait partie du sport. On a tout essayé, on s'est battu jusqu'au bout. Merci pour le soutien et l'affection. Et félicitations au Bayern", a écrit le Brésilien.

, qui est devenu le neuvième français à marquer dans la finale de la prestigieuse compétition. Pourtant, les joueurs dirigés par Thomas Tuchel ont su avoir les opportunités afin de faire la différence devant Manuel Neuer. Toutefois, le gardien international allemand a su endiguer toutes les tentatives des parisiens, notamment celles de Neymar et Kylian Mbappé.Les deux stars du PSG étaient attendues au tournant dans cette première finale de Ligue des Champions pour le club francilien. Auteur d'un Final 8 brillant dans le jeu jusqu'alors, le Brésilien voulait gagner cette rencontre et le Français, lui, avait indiqué avant le match son désir d'enfin connaître le grand bonheur : "avait-il commenté en conférence de presse.Au bout du compte, et en dépit des nombreuses différences engendrées par les deux joueurs, une statistique contrariante est apparue, au terme de la finale.Au terme du match, le natif de Bondy avait affiché sa frustration, légitime, devant la défaite. "