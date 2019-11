PSG: la star de Flamengo (Brésil) en route pour Paris contre 60 M€ ?

Le #PSG préparerait une offre de 60 M€ pour Reinier (Fox Sports)https://t.co/xccc2ImjNn

Leva-t-il changer de politique sur le marché des transferts en abandonnant sa quête de noms ronflants pour miser sur des jeunes à fort potentiel et un avenir prometteur ? C’est ce que l’on pourrait imaginer au vu de l’information rendue publique ce samedi et qui fait état d’un sérieux intérêt de la direction francilienne envers une jeune pépite brésilienne, nommée Reinier.est tout jeune, mais il a déjà fait parler de lui dans son pays. Evoluant au poste de milieu offensif, il est apparu 11 fois avec l’équipe première de Flamengo, et s’est même offert quatre buts.Ses brillantes prestations ont fait beaucoup de bruit et ont même. Un bail qui s’étire jusqu’en 2024. Le montant de la clause libératoire n’a pas été divulgué mais aurait baissé lors de cette prolongation.La rumeur de l’intérêt parisien émane de Benjamin Black, un journaliste de Fox Sport, et elle a été relayée depuis par plusieurs médias importants au Brésil, tel que ‘O Globo’. Paris surveillerait donc de très peu ce jeune prodige.Séduits par son talent,Un investissement important et qui rappelle celui qu’ils avaient consenti pour Lucas Moura. En 2013, ce dernier avait rallié la capitale française contre 40M€ en provenance d’un record et il s’agissait à l’époque d’un record pour un joueur évoluant au Brésil.Le PSG serait donc disposé à faire un autre grand pari avec une jeune star carioca.Ce dernier connait très bien le marché brésilien, et aussi les joyaux qui émanent de Flamengo CF, son club formateur.La piste est donc activée, et le mercato d’hiver pourrait être l’ouverture idéale pour la faire aboutir. Sur ce dossier, la concurrence fait rage cependant. Liverpool, Manchester City, la Juventus et l’AC Milan, pour ne citer que ceux-là, auraient également Reinier dans leur collimateur.S’ils veulent parvenir à leurs fins, Leonardo et le PSG vont donc devoir se montrer très persuasifs et surtout très…généreux.